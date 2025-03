​PJ detém casal suspeito de tráfico de drogas na cidade da Praia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante delito, um casal, com idades compreendidas entre os 41 e os 44 anos, suspeitos da prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco, no bairro de Monte Vermelho, Palmarejo, na cidade da Praia.

Segundo uma nota da PJ, a detenção ocorreu através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), na tarde de quinta-feira, 27 de Fevereiro.

A operação, segundo as informações da PJ, se enquadra no plano de combate ao tráfico de drogas interno, realizada na sequência do cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliária, promovido pelo Ministério Público e emitido pelo 1º Juízo Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia.

A acção permitiu a PJ apreender 62 doses individuais de cannabis, prontas para serem comercializadas, recortes de papel para acondicionamento de estupefacientes, um dispositivo para a confecção de cigarros de cannabis, com resíduos do mesmo produto, bem como a quantia de 3.000$00 em dinheiro, entre outros elementos com relevância probatória.

De acordo com a PJ, os detidos, sendo o homem com várias passagens pela Polícia, foram presentes às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, na tarde de sexta-feira, 28 de Fevereiro, tendo o Tribunal da Comarca da Praia aplicado a ambos, apresentação periódica às autoridades policiais e interdição de saída do país, como medidas de coação.

Ambos os arguidos deverão aguardar sob essas medidas de coação pessoal, os ulteriores trâmites do processo.