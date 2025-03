Universidade de Santiago promove XII edição do programa “Rotas do Arquipélago – Abraçar Cabo Verde” na ilha do Fogo

​A ilha do Fogo acolhe, a partir desta segunda-feira, 03, a XII edição do programa “Rotas do Arquipélago – Abraçar Cabo Verde”. Promovida pela Universidade de Santiago esta iniciativa contará com a participação de mais de 150 alunos e professores. A iniciativa decorre até 10 deste mês, na ilha do Vulcão, e contempla um vasto programa educativo, científico e cultural.

Segundo a coordenadora do evento, Yeles Fernandes, a Universidade de Santiago, através da plataforma "US Virtual", tem estudantes em diversas ilhas do arquipélago, e o projecto "Rotas do Arquipélago" visa aproximar esta comunidade académica, promovendo intercâmbios entre estudantes e docentes.

Nesta edição, a Universidade de Santiago propõe-se a servir a ilha do Fogo, proporcionando um espaço de partilha de conhecimento e experiências.

Teles Fernandes explica que o programa inclui actividades que incentivam a interação académica e cultural, contribuindo para a formação integral dos participantes.

Entre as actividades programadas, destaca-se a realização de mais uma edição da actividade Portas Abertas, com o presidente da Câmara Municipal de São Filipe, Nuías Silva e a conferência “Cabo Verde 50 Anos: Olhares Cruzados Sobre o Passado, o Presente e o Futuro”, que reunirá académicos, profissionais e líderes comunitários para um debate aprofundado sobre o desenvolvimento do país.

Além disso, haverá workshops temáticos sobre Inteligência Artificial, Educação para a Cidadania, Gestão Hoteleira e Empreendedorismo, bem como encontros para discussão de temas relevantes, como a busca activa de emprego e os desafios da sustentabilidade ambiental.

Conforme indica o programa contempla ainda a comemoração do Dia Internacional da Mulher, com painéis de debate e actividades culturais, e um intercâmbio académico com os alunos da Escola Secundária dos Mosteiros, onde serão abordados temas relacionados com saúde e bem-estar social, incluindo enfermaria na escola e promoção da saúde mental.

Os estudantes vão participarão num workshop sobre “Ação Climática e os Riscos Socioambientais – O Papel das Universidades”, que acontecerá no Salão Paroquial e contará com a presença de quadros universitários e líderes associativos da ilha.

Conta ainda do programa outras actividades que incluem a participação no Carnaval da Ilha do Fogo com o projecto Txabéta Akadémiku, realização de feiras do livro, torneios desportivos, animação cultural, visitas a locais emblemáticos da ilha, como Chã das Caldeiras e o Pico do Vulcão, e um momento de balanço e partilha de experiências sobre o evento.