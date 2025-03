Reservas da Biosfera da CPLP querem práticas inovadoras para a conservação da biodiversidade

A Rede das Reservas da Biosfera da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) quer “práticas inovadoras que harmonizam a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento sustentável”, anunciou a organização, que incentiva a criação de novas reservas na lusofonia.

A declaração vem expressa em comunicado enviado hoje à Lusa a propósito do III Encontro da Rede das Reservas da Biosfera da UNESCO na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP MaB), que decorreu a semana passada na ilha do Príncipe.

“O evento reuniu várias autoridades locais, especialistas e representantes das 24 Reservas da Biosfera na CPLP proporcionando um grande marco de cooperação internacional para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável”, refere-se na nota.

Segundo a organização, “o evento foi marcado pela apresentação dos resultados das iniciativas-piloto nas Reservas da Biosfera na CPLP em áreas como roteiros de turismo sustentável, as paisagens alimentares e os serviços de ecossistema nas Reservas da Biosfera”.

“Estas experiências reforçaram o compromisso da Rede para a implementação de práticas inovadoras que harmonizam a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento sustentável, privilegiando as comunidades locais, e oferecendo também modelos replicáveis para outras Reservas da Biosfera da UNESCO”, lê-se na nota.

A organização refere que, “após quatro dias de reuniões e visitas técnicas que proporcionaram uma imersão na riqueza cultural e natural da Reserva da Biosfera da Ilha do Príncipe”, foi aprovada a Declaração do Príncipe, que reforça a intenção de “incentivar a criação de novas Reservas da Biosfera nos países da CPLP” e “desenvolver e implementar programas de capacitação e formação para gestores e comunidades locais, visando a valorização dos recursos naturais e culturais”.

A abertura do III Encontro da CPLP MaB, foi presidida pelo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Américo Ramos, e, através de uma mensagem, pelo secretário executivo da CPLP, Zacarias da Costa, que, segundo a organização, destacou que a rede tem um papel fundamental "na promoção de ações coordenadas que fortalecem a gestão integrada destas reservas, garantindo a partilha de experiências”.

A Reserva da Biosfera da Ilha do Príncipe foi nomeada para presidir à Comissão Executiva Transitória da Rede CPLP MaB, juntamente com o Comité MaB de Portugal, como vice-presidente.

“Recebemos este mandato não como mero prestígio, mas com um sentido de responsabilidade de tudo fazer para o fortalecimento progressivo e contínuo da rede”, afirmou o Presidente do Governo Autónomo do Príncipe, Filipe Nascimento, citado pela organização.

Segundo a organização, o encontro “contou também com a participação de outras figuras-chave”, incluindo o embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, a ministra do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável e a ministra da Educação, Cultura, Ciências e Ensino Superior do arquipélago, o diretor da Divisão de Ciências Ecológicas e da Terra da UNESCO, várias autoridades locais e representantes da CPLP, dos Comités MaB e das Reservas da Biosfera do Brasil, da Guiné-Bissau, de Moçambique, de Portugal, de São Tomé e Príncipe e de Cabo Verde.

O próximo encontro da CPLP MaB está previsto para 2026, na Reserva da Biosfera do Cerrado, no Brasil, “dando continuidade a este importante diálogo internacional", acrescenta.