Associação chama atenção para o reconhecimento do trabalho das organizações da sociedade

​A presidente da Associação Cabo-verdiana de Luta Contra a Violência Baseada no Género (ACLCVGB) realçou hoje ganhos conseguidos pelas mulheres em diferentes sectores, o que se deve ao trabalho das organizações da sociedade, que é preciso reconhecer.

Vicenta Fernandes falava à imprensa, no âmbito da realização de uma mesa redonda promovida no bairro de Calabaceira pela associação que dirige, alusiva ao Dia Internacional da Mulher.

O 08 de Março, segundo a mesma fonte, é uma “data importante” para as mulheres no mundo inteiro, que convida todos a fazerem uma avaliação sobre os ganhos e desafios da mulher na sociedade ao longo dos tempos.

“Então realizamos esta mesa redonda para discutir o que é que deve ser feito, o que deve ser mudado na sociedade para, que de facto, termos uma sociedade cada vez mais saudável e livre da violência”, afirmou.

A seu ver. hoje, quase 50 anos depois da independência, o país registou “muitos avanços”, através de políticas públicas dos sucessivos governantes sobre a temática da mulher, além de destacar o contributo das organizações da sociedade civil.

“Se hoje temos alguns ganhos, sobretudo a nível da educação, de saúde, de empoderamento económico, a participação política da mulher, então isso se deve muito ao trabalho das organizações da sociedade civil, que é preciso reconhecer”, considerou.

Por outro lado, apontou muitos desafios ainda enfrentados pelas cabo-verdianas ligados à violência, à justiça e à paridade, para quem é preciso trabalhar estes desafios para que Cabo Verde continue a desenvolver-se e colocar a mulher no centro da atenção.

Da parte da ACLCVBG, assegurou, desde a sua criação, há quase dez anos, a maior preocupação tem sido trabalhar na prevenção contra VBG e realizar acções como apoios psicológico e jurídico, dentro das políticas públicas do Governo.

Aproveitou a ocasião para apelar à união de todas as famílias para que possam viver livre e num mundo saudável.

O acto contou ainda com a assinatura de um protocolo de cooperação com a Associação de Mulheres Empresárias (AMES) que visa reforçar as actividades da ACLCVBG.