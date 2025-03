Presidente da República destaca importância da reflexão sobre contributo das mulheres e desafios que ainda enfrentam

​O Presidente da República destacou hoje a importância de se refletir sobre o “inestimável contributo” das mulheres em todas as esferas da vida, mas também sobre os desafios que persistem na concretização da “plena igualdade de género”.

José Maria Neves fez esta observação numa mensagem alusiva ao Dia Internacional da Mulher, que se assinala hoje, em que apela a uma justa homenagem às mulheres enquanto “protagonistas insubstituíveis” na edificação de sociedades “mais equitativas e mais inclusivas”.

Na sua mensagem considerou que as mulheres constituem “a força vital” da humanidade em todos os quadrantes do mundo.

“Elas geram, nutrem e cuidam da vida, transformam adversidades em oportunidades, aliam sensibilidade e determinação na incessante luta por um mundo mais digno e inclusivo”, sublinhou.

Daí, precisou, o Dia Internacional da Mulher constitui um momento de reflexão sobre o “inestimável contributo! das mulheres em todas as esferas da vida, mas também sobre os desafios que persistem na concretização da plena igualdade de género.

Apontou a questão da desigualdade de oportunidades, a violência baseada no género, a violação dos direitos fundamentais das meninas e mulheres, como barreiras ao seu pleno desenvolvimento e participação em todas as esferas da sociedade.

“São realidades que nos interpelam e exigem de todos um compromisso inequívoco com a inclusão e a equidade”, frisou, afirmando que o caminho para a efectiva igualdade permanece inacabado.

Num ano em que o país celebra cinco décadas de independência nacional pediu “um tributo” à mulher cabo-verdiana, que considera “verdadeiro alicerce” da Nação.

“Na diplomacia, na governação e na projeção internacional de Cabo Verde, as mulheres têm desempenhado um papel cada vez mais relevante, contribuindo para a afirmação do país no concerto das nações e para a construção de pontes de entendimento e solidariedade”, reconheceu.

Neste Dia Internacional da Mulher, o chefe de Estado endereça as cabo-verdianas, no país e na diáspora, bem como a todas as mulheres do mundo, “a mais profunda admiração, reconhecimento e gratidão”, reiterando “o firme compromisso” em trabalhar na defesa da dignidade, dos direitos e das legítimas aspirações das mulheres no país.