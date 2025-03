​Expo Encantar 2025 com 25 expositores de diversas actividades

A Enérgica Assessoria e Formação realiza no dia 10 de Maio, na cidade da Praia, o Encantar Cabo Verde, um evento que contará com a presença de 25 expositores oriundos de diversas áreas de actividades.

Segundo a organização, o propósito da Expo Encantar é criar um ambiente que promova a conexão entre as empresas e os seus potenciais clientes, através da apresentação activa dos seus produtos e serviços. “É ainda o nosso propósito criar um espaço privilegiado para a promoção, meeting e networking entre as empresas presentes”.

A organização explica que se trata de uma oportunidade para que as empresas e serviços mostrem, presencialmente, os seus produtos e serviços de encantar para um público altamente interessado e exigente. “Esta é uma boa oportunidade de participar no maior encontro de profissionais do atendimento em Cabo Verde”.

O evento contará com a participação de oito a dez palestrantes, incluindo um convidado internacional, e três conferências laterais, abordando temas como os direitos e deveres dos consumidores e "Imagem e Etiqueta Profissional".

Além disso, a mesma fonte indica que haverá stands, exposições de produtos e serviços das empresas parceiras, actuações musicais e outras actividades.

O destaque do evento é a entrega do Prémio Casa Amiga do Cliente (CAC), que este ano terá um valor de 150 mil escudos, destinado ao profissional de atendimento que se destacar.

As candidaturas para o prémio estão abertas até o dia 10 de Março de 2025. O evento vai decorrer no Campus da Universidade de Cabo Verde.

Promovido pela Enérgica Assessoria e Formação, Expo Encantar tem como objectivo reconhecer e valorizar profissionais que se destacam no atendimento ao público em Cabo Verde.

“A iniciativa busca promover a excelência no atendimento, incentivar boas práticas e motivar os profissionais a adotarem atitudes diferenciadas no serviço ao cliente”, destaca.

Nas edições anteriores, o evento reuniu profissionais de diversas áreas para discutir e aprimorar a cultura de atendimento no país. De recordar que na edição de 2024, vinte candidatos disputaram o Prémio Casa Amiga do Cliente.