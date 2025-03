“International Seminar on Outros Bairros” abre inscrições para concurso de práticas artísticas em espaço público e workshop de serralharia

O projecto “International Seminar on Outros Bairros (ISOB)” abre, a partir de hoje, as inscrições para o concurso de práticas artísticas em espaço público e para o workshop de serralharia. As actividades estão integradas na programação do ISOB, que decorre até junho de 2026.

Anúncio feito por Rita Rainho, em representação do ISOB, que explica que as actividades têm como objetivo uma reflexão sobre zonas autoproduzidas (periféricas) para um diálogo e reflexão a partir dos seus “saberes-fazer”. “Abre hoje este concurso de práticas artísticas no espaço público e também as inscrições para o primeiro workshop. Ao longo da iniciativa Outros Bairros, sempre discutimos com a população o que é o direito à cidade e o que é viver numa zona autoproduzida. No fundo, é um contributo que entendemos poder dar e, para que a reflexão não fique apenas no campo teórico, construímos estas situações onde podemos estar em conjunto a reflectir e propor iniciativas para estas áreas”, explica. “O concurso de práticas artísticas no espaço público pretende, a partir dos saberes-fazer de zonas autoproduzidas, não apenas activar no espaço público uma dimensão funcional, social e económica para a discussão sobre o direito à cidade, mas também sobre o direito à comunidade, enquanto princípios de um urbanismo digno para todas as pessoas”, acrescenta. O primeiro workshop irá decorrer de 31 de Março a 11 de Abril, em oficinas de serralharia, com incidência sobre os saberes-fazer da serralharia na construção de soluções para ocupar o espaço público. Quanto ao concurso, a primeira chamada encerra a 15 de Maio. O concurso e os workshops destinam-se, para além de moradores de Alto Bomba, Fernando Pó e Covada de Bruxas, a artistas, designers, arquitectos, artesãos, entre outros criativos. Para o concurso de práticas artísticas no espaço público estão em jogo 330 mil escudos, que deverão ser distribuídos aos projectos vencedores. A programação do ISOB para 2025, segundo os mentores do projecto, é financiada pelo prémio AMMODO Architecture Award 2024, na categoria social engagement.

