Covid-19/Cinco Anos: Deixou impactos físicos, mentais e psicológicos em Cabo Verde - DNS

A representante da Direcção Nacional da Saúde afirmou hoje que a Covid-19 foi uma emergência de saúde pública de importância internacional, que afectou os profissionais de saúde, mas também a população cabo-verdiana, com impactos físicos, mentais e psicológicos.

Assinala-se hoje cinco anos que Cabo Verde registou o primeiro caso de Covid-19, detectado na ilha da Boa Vista, num turista britânico. Desde então, a pandemia teve um impacto significativo no país, resultando na perda de 414 vidas e na notificação de mais de 64 mil casos até à data.

“Foi uma emergência de saúde pública de importância internacional, teve os seus impactos na saúde pública dos cabo-verdianos, nomeadamente na saúde física, mental, com toda a questão do isolamento social, do enfrentamento de algo novo. Então teve um impacto não só nos profissionais, mas também para a população”, disse Liliana Hungria.

A responsável apontou que 2020 foi o ano mais desafiador da pandemia, marcado pelo distanciamento social e restrições, mas, no entanto, o país fortaleceu a capacidade de diagnóstico e recursos humanos, melhorando a resposta sanitária.

Avançou que neste momento tem registado uma redução significativa na curva epidémica, com 2024 a registar menos casos e nenhum óbito por covid-19, uma vez que foram alocados laboratórios de virologia e reforçados os serviços de saúde, permitindo não apenas a detecção do vírus, mas também de outras patologias.

Segundo Liliana Hungria, medidas como o distanciamento social, o encerramento das fronteiras e as restrições à convivência foram novidades que tiveram um impacto significativo, trazendo um peso psicológico aos cabo-verdianos e não só.

A covid-19, é uma doença respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, foi inicialmente detectada na China no final de 2019.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a doença uma pandemia em 11 de Março de 2020, marcando o início de um período de grandes desafios globais.

De acordo com o último boletim epidemiológico publicado pelo Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Cabo Verde registou até 24 de Fevereiro de 2025 um total de 64.109 casos confirmados de covid-19.

Desses, 63.591 pessoas conseguiram recuperar-se da doença, enquanto 414 perderam a vida devido ao vírus e além disso, foram registados 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos para outras unidades.

Actualmente, o país conta com 49 casos activos.

Em termos globais, os números oficiais da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que, desde o final de 2019, o mundo registou 777 milhões de casos confirmados de covid-19 e sete milhões de mortes.

No entanto, a própria agência da ONU reconhece que os números reais de mortes podem ser até três vezes superiores, ultrapassando os 20 milhões de vítimas fatais.