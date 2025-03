Rainha de Espanha inicia hoje uma visita de três dias a Cabo Verde

A Rainha de Espanha inicia hoje, 24, uma visita de três dias a Cabo Verde para conhecer projectos desenvolvidos pela cooperação espanhola nas áreas da igualdade de género, redução das desigualdades e promoção da economia azul.

Uma nota de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros indica que a Rainha Letizia Ortiz, que se faz acompanhar da secretária de Estado da Cooperação Internacional, vai cumprir uma agenda de trabalho com visita a vários projectos desenvolvidos pela Agência Espanhola de Cooperação para o Desenvolvimento (AECID) que alinham com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A visita inicia terça-feira, 25, a partir do Município de Santa Cruz com passagem na Cooperativa de Corte e Costura, um projecto de empoderamento e autonomia económica das mulheres, sendo que no período da tarde a delegação que acompanha a Rainha Letizia Ortiz visita, em Porto Mosquito (município de Ribeira Grande de Santiago), um projecto piloto de localização dos ODS em Cabo Verde com enfoque na redução das desigualdades.

Já quarta-feira, 26, a delegação espanhola vai inteirar-se do desenvolvimento do projecto “Fortalecer espaços e capacidades de atenção, prevenção e reinserção das vítimas de violência com base no género”, na Escola Secundária Cesaltina Ramos.

Em São Vicente a delegação espanhola visita o projecto “Promover uma cadeia de pesca abrangente mais inclusiva e sustentável que promove o acesso aos direitos das mulheres e jovens na costa”, projecto “Segurança alimentar nas escolas e oportunidades para jovens produtores locais”, bem como visita à exposição dos projectos em curso no âmbito da economia azul em Cabo Verde.

No dia 27, quinta-feira, a esposa do Rei Filipe VI, de Espanha, vai ser recebida no Palácio Presidencial e seguirá visita ao município de Santa Catarina para se inteirar dos projectos de formação e empoderamento de mulheres vítimas de violência de género ou em situação de risco a partir da inserção sócio laboral.

Com o novo Plano Director para o Desenvolvimento Sustentável e a Solidariedade Global 2024-2027, o Reino de Espanha reafirma, com esta visita, o seu compromisso com o progresso sustentável no arquipélago e reforça os laços de cooperação bilateral e no desenvolvimento de iniciativas sustentáveis e inclusivas para o futuro.

Durante a sua estada em Cabo Verde, Sua Majestade, a Rainha Letizia, e toda delegação usarão o colete vermelho da Cooperação Espanhola, um elemento que caracteriza as suas missões de trabalho de cooperação.

A Cooperação Espanhola está presente no país desde 1979 e tem sido um parceiro estratégico no fortalecimento do desenvolvimento socioeconómico e ambiental de Cabo Verde.