Município de Santa Cruz completa hoje 54 anos da sua criação

​O município de Santa Cruz, no interior da ilha de Santiago, considerado o maior concelho agrícola desta ilha, comemora hoje 54 anos da sua criação, em 1971.

Com uma superfície de 109 quilómetros quadrados, foi proclamado concelho pelo Decreto-Lei nº 108/71, de 22 de Março, pela desanexação de duas freguesias da municipalidade da Praia.

A criação deste município do interior de Santiago, que tem a sede na cidade de Pedra Badejo, teve como objectivo promover o desenvolvimento de actividades que o crescimento populacional impunha e possibilitar às populações, contactos rápidos com as sedes, quer do concelho quer das freguesias, onde os seus problemas deviam ser resolvidos.

Considerado como o concelho mais agrícola da ilha de Santiago, com a prática da agricultura a desdobrar-se nas modalidades de regadio e sequeiro, tornando-se assim a principal actividade económica que, aliada ao sector da pesca, ocupa cerca de 45% da população activa de Santa Cruz.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2021, o concelho de Santa Cruz tem actualmente uma população residente de 25.152 habitantes, sendo 49,5 por cento (%) do sexo masculino e 50,5 % do sexo feminino, representando 9,2 % a nível da ilha de Santiago e 5,1% a nível de Cabo Verde.

No campo da Educação, os dados apontam que 85,4 % da população com 15 ou mais anos é alfabetizada, com maior incidência no sexo masculino 91,2 %, e 79,9 % no sexo feminino.

Relactivamente ao mercado de trabalho, o INE estima que 51,8 % da população activa de Santa Cruz encontra-se ocupada, sendo 63,2 % homens e 40,8 % mulheres. A taxa do desemprego ronda os 9,2 %, sendo 6,7 % nos homens e 12,8 % nas mulheres, ao passo que o desemprego afecta 21 % dos jovens (15-24 anos).

No campo das condições de vida, 79,5 % dos 6.334 agregados familiares têm acesso à electricidade, 18,3 % usam vela para a iluminação, 63,1 % têm acesso à casa de banho e 61,3 % à água canalizada da rede pública, 10,4 % abastecem através de auto-tanque e 11,4 % utilizam outra fonte (poço, levada, nascente e outro), 47,5 % usam gás para cozinhar e 50,1 % usam a lenha para cozinhar.

No acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), o telefone fixo chega a 4,3 % das habitações, 66,1 % têm televisão, 13,5 % têm televisão por assinatura, 14,4 % têm computador, 28,3 % rádio e 65,6 % usam internet.

No âmbito da comemoração dos 54 anos do município, está prevista uma sessão solene da Assembleia Municipal, que se realiza hoje, a partir das 14:30, no Centro Cultural Sema Lopi.