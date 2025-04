​Comemorações dos 50 anos da independência nacional arrancam a 25 de Abril com abertura oficial em Mindelo

As celebrações do cinquentenário da independência nacional arrancam oficialmente a 25 de Abril de 2025, em Mindelo, e estendem-se até Dezembro. O programa, com mais de oito meses de actividades, foi aprovado pela Comissão de Honra e inclui conferências, exposições, espectáculos culturais, publicações, intercâmbios com a Diáspora, concursos e homenagens, sob o lema “Cabo Verde, Nosso Orgulho, Nosso Futuro”.

Em conferência de imprensa, realizada hoje, o secretário executivo da Comissão Organizadora das Comemorações do 50.º aniversário da independência nacional, António Lopes da Silva, apresentou o programa das comemorações que inclui a abertura em São Vicente, celebração do Dia da Independência assinalado a 5 de Julho, na Praia, e encerramento em Dezembro, nos Espargos, ilha do Sal.

“O programa aprovado ontem pela Comissão da Honra vai servir de base para as actividades, quer a nível central, quer a nível concelhio. As comemorações visam mobilizar a sociedade em torno de três eixos temáticos centrais: Memória e Identidade, Desenvolvimento e Conquistas, e Futuro e Inovação. O objectivo é envolver todas as gerações, com destaque para a juventude, todas as ilhas e a Diáspora cabo-verdiana, numa homenagem colectiva ao percurso histórico do país”.

Com um formato aberto e inclusivo, o programa foi desenhado para acolher contribuições da sociedade civil, instituições públicas e privadas, artistas e cidadãos em geral, incluindo os residentes na Diáspora.

“Acho que comemorar 50 anos da independência, todo o percurso que vai desde 1975 até 2025, é algo que merece uma participação massiva das pessoas”, enfatizou o secretário executivo, que assegura que “as condições para as pessoas participarem já foram criadas e também podem vir de pedidos de fora, para dizer o que é que eles querem que se desenvolva dentro desse programa”.

O plano prevê conferências nacionais e internacionais, exposições, intercâmbios com a Diáspora, homenagens, actividades cívicas e concursos. Várias actividades regulares ou planeadas para o ano de 2025 serão integradas na agenda comemorativa, incluindo o Kriol Jazz Festival, o programa AME e criações artísticas como peças de teatro do grupo Juventude em Marcha.

Com um forte apelo à participação dos jovens, decorre ainda uma campanha nacional com o lema “O futuro é agora, o futuro és tu”, destinada a inspirar, capacitar e valorizar a juventude cabo-verdiana como protagonista do desenvolvimento.

Além disso, uma plataforma digital interactiva, desenvolvida pelo NOSI com apoio da Comissão, permitirá acompanhar a programação, recolher testemunhos, partilhar documentos, imagens e vídeos históricos, e ainda dar espaço à participação activa da população, em particular das novas gerações.

“Queremos saber o que é que os jovens pensam destes 50 anos e o que é que eles querem para o futuro de Cabo Verde, porque eles são o futuro. Queremos ouvi-los e esse é um dos objectivos importantes do nosso programa”, reforçou o secretário executivo.

O Governo disponibilizou 50 mil contos para apoiar a realização das actividades, prevendo-se ainda uma forte participação das instituições privadas e públicas, bem como da comunidade internacional.

“Tem que ser muito bem gerido porque as actividades que queremos fazer são muitas, des Abril até Dezembro, e implicam custos.”

O programa será executado em articulação com as Comissões Concelhias, coordenadas pelos presidentes de câmara ou outras personalidades locais, que terão autonomia para promover actividades nas suas regiões.

O logótipo oficial, já apresentado, tem como pano de fundo a bandeira nacional e inclui dez ilhas em amarelo, representando o arquipélago, e uma ilha azul, simbolizando a Diáspora cabo-verdiana espalhada pelo mundo.

“Os 50 anos da independência de Cabo Verde, de liberdade e de democracia, são de todos e para todos. Temos que participar todos. Afirmar o orgulho de ser cabo-verdiano e ajudar a construir com esperança e ambição os próximos 50 anos da nossa história é o nosso objectivo", concluiu.