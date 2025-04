​Prisão preventiva para homem detido no aeroporto da Praia com quase 2 kg de cocaína

O Tribunal da Comarca da Praia aplicou, hoje, a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, ao cidadão estrangeiro, do sexo masculino, de 55 anos de idade, detido no aeroporto internacional Nelson Mandela, cidade da Praia, na posse de quase 2 quilogramas de cocaína, dissimulada em cápsulas, que transportava no interior do organismo.

De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), a detenção, realizada através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), ocorreu na tarde de terça-feira, 8 de Abril, no momento em que o indivíduo desembarcava de um voo proveniente de Lomé – Togo. Segundo avançam as autoridades judiciárias, a droga apreendida, com um peso líquido de 1 quilo e 931 gramas, estava acondicionada em 100 cápsulas e, após os testes preliminares de despistagem e pesagem, concluiu-se que a substância apresentava um elevado grau de pureza. Para além da cocaína, a PJ informa que foram apreendidos, igualmente, mil dólares norte-americanos em dinheiro e um telemóvel que o suspeito tinha na sua posse. O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes na quinta-feira, 10 de Abril, para o primeiro interrogatório judicial e, após isso, o Tribunal da Comarca da Praia aplicou-lhe prisão preventiva, devendo o arguido aguardar os ulteriores trâmites processuais na Cadeia Central da Praia. As investigações da SCITECO prosseguem.

