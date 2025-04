​Bispo de Mindelo expressa pesar pelo falecimento do Papa Francisco e celebra missa de sufrágio esta segunda-feira

A Diocese de Mindelo manifestou hoje profundo pesar pelo falecimento do Papa Francisco, destacando o seu legado como um pastor próximo, defensor dos pobres, dos imigrantes e dos oprimidos, e uma bênção para a Igreja e para a humanidade.

Num comunicado assinado por Sua Excelência Reverendíssima Dom Ildo Fortes, o bispo recorda o pontífice como "um pai, um amigo e um irmão próximo do seu rebanho, de toda a humanidade e, particularmente, um amigo dos pobres, dos oprimidos, dos imigrantes e dos injustiçados".

Considerando o Papa Francisco como "um dom e uma bênção para a Igreja e para a humanidade, em tempos verdadeiramente conturbados e difíceis", Dom Ildo Fortes sublinha que o seu pontificado de 12 anos deixou marcas profundas na vida da Igreja e no mundo.

"Recordamos o Papa Francisco com muita gratidão e carinho; pois ele foi nos nossos dias uma autêntica incarnação do Evangelho de Jesus Cristo: o seu amor pelos pobres, a luta e os esforços incansáveis pela justiça social e pela paz e o empenho para fazer da Igreja, uma Igreja sinodal que caminha e conta com todos", lê-se na nota de pesar.

O bispo realça ainda que o Papa argentino, eleito em 2013, "procurou mostrar-nos o rosto misericordioso de Deus, que é Pai de todos e que sonha com uma humanidade onde todos, todos, todos tenham direito à dignidade de filhos de Deus e a habitarem fraternalmente este planeta".

Destacando o esforço de Francisco para unir religiões e povos na sua diversidade cultural, Dom Ildo Fortes recorda que o Santo Padre "nutria um carinho muito especial pelo povo de Cabo Verde", motivo pelo qual "somos particularmente gratos e o confiamos aos cuidados eternos do Bom Pastor e da Virgem Maria, Mãe da Esperança".

Nesta segunda-feira, o bispo de Mindelo preside à missa de sufrágio pela alma do Papa Francisco, na Pró-Catedral de Nossa Senhora da Luz, às 18h00. A celebração é aberta a todos os sacerdotes, diáconos, religiosos e fiéis, como "um momento de gratidão, súplica e esperança na Vida que não tem fim".