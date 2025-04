Dois jovens detidos por suspeita de vários assaltos em Porto Novo, Santo Antão

A Polícia Nacional (PN), através do Comando Regional de Santo Antão, deteve dois indivíduos do sexo masculino, com idades entre os 20 e os 24 anos, suspeitos de envolvimento em diversos assaltos registados entre os dias 4 e 10 de Abril, na cidade do Porto Novo.

De acordo com um comunicado da PN, os suspeitos estariam ligados à prática de assaltos a estabelecimentos comerciais, residências e a pessoas na via pública. A investigação culminou com a sua localização, abordagem e identificação, resultando na detenção fora de flagrante delito, mediante mandado judicial. Durante a operação, a PN apreendeu um machim, alegadamente utilizado num dos assaltos a um estabelecimento comercial. Os dois indivíduos foram presentes às autoridades judiciais para o primeiro interrogatório. Ao primeiro detido foi aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva. Já o segundo suspeito foi libertado, uma vez que os factos que lhe eram imputados não foram comprovados.

