​Navio Liberdadi encalha no cais da Praia após avaria

O navio Liberdadi, da CV Interilhas, que fazia hoje uma viagem entre a Cidade da Praia e a ilha do Fogo, encalhou na manhã desta segunda-feira junto ao quebramar do porto da Praia, na estrada de acesso ao cais, após uma avaria ter obrigado à suspensão da viagem e ao regresso de emergência à capital. A bordo seguiam 144 passageiros, que desembarcaram em segurança.

Segundo explicou o membro da equipa da direcção da CV Interilhas, Aniceto Soares, "felizmente não tivemos nenhum dano para os nossos passageiros, não tivemos nenhuma situação com perigo de perda de vida". A empresa garante que o desembarque decorreu com normalidade e sem pânico.

Durante o percurso, ainda em alto mar, a tripulação identificou uma avaria no navio que impossibilitaria a continuação da viagem em segurança. Foi então decidido regressar ao porto da Praia.

"Quando chegámos ao porto da Praia tivemos uma perda por causa de um gerador, uma avaria de um gerador. Tivemos falha no gerador e perdemos o controlo da máquina principal. Então o navio abateu por esta zona de pedras", relatou o responsável.

A embarcação encalhou junto ao quebramar da estrada que dá acesso ao cais da Praia Negra. Técnicos e mergulhadores estão no local a proceder à avaliação da integridade do casco do navio. A operação de inspecção está a ser acompanhada pela equipa da companhia, que aguarda a subida da maré para tentar rebocar a embarcação para o porto com segurança. Ainda não há previsão para a retoma da ligação marítima e nem informações sobre o manuseio da carga que se encontra a bordo do navio.

"Neste momento não podemos avançar com nenhuma informação sobre a possível reposição de viagem. A nossa principal preocupação é avaliar a integridade do navio e arranjar a avaria que foi detectada", sublinhou Aniceto Soares.

Quanto à carga transportada, confirmou-se a presença de viaturas a bordo.

"Não temos ideia ainda quanto a produtos perecíveis ou não. Estamos a tentar ver se conseguimos rebocar o navio daqui e levá-lo com segurança para o porto. Se isso for possível, todas as mercadorias serão retiradas com segurança. Aqui no porto da Praia temos o nosso centro logístico e, em caso de perecíveis, estamos em condições de os manter", assegurou.

A CV Interilhas garante que a manutenção da frota é realizada de forma regular. No entanto, neste momento não é possível garantir se o navio Liberdadi voltará a operar, uma vez que isso dependerá da avaliação técnica.

"Pode ser que ainda esteja em condições, só saberemos depois da avaliação dos técnicos. Quanto aos nossos clientes, é claro que vamos procurar o quanto antes ter uma solução", concluiu.

A avaria foi comunicada por volta das 8 horas. Até ao momento, a companhia ainda não avançou mais detalhes sobre a operação de salvamento ou as consequências logísticas da interrupção da viagem.