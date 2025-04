Edição 1221

Destaque de manchete, esta semana, para o óbito do Papa Francisco.

O Papa Francisco faleceu esta segunda-feira, 21, um dia depois da celebração da Páscoa a que ainda presidiu num último sopro. Fica o legado de um sumo pontífice visionário que abriu as portas da Igreja ao Mundo e a todos, sem excepção, e humanizou o Reino de Deus.

Também em destaque está a reportagem sobre os riscos da pesca de mergulho.

Nas localidades piscatórias da ilha de Santiago encontramos homens que não são pescadores, mas sem eles a pesca local não seria a mesma. Homens que mergulham nas águas profundas, à beira do perigo, num ofício invisível que sustenta a pesca, mas coloca vidas em risco diariamente.

Chamada de capa igualmente para a entrevista com Joseph Carasso, CEO do iiB Cabo Verde.

Joseph Carasso é, desde Julho de 2024, o CEO do iibCV. Conta com vasta experiência de gestão no sector bancário, tendo passado a maior parte da sua carreira a trabalhar nas subsidiárias do Citibank no Brasil e em países africanos como a Africa do Sul (onde tinha responsabilidade por 30 países e pelo negócio de Instituições Financeiras), o Uganda, o Gana, e, mais recentemente, a Tanzânia, cuja subsidiária liderou entre 2013 e 2019. Trabalhou também na Ásia Central, à frente do Afghanistan International Bank (2029-2024), onde posicionou o banco como peça fundamental em acções humanitárias. A primeira entrevista desde que assumiu o cargo em Cabo Verde, em exclusivo, ao Expresso das Ilhas.

Ainda na Economia damos destaque aos encontros de Primavera do FMI.

São os encontros que moldam o futuro da economia mundial. As Reuniões de Primavera do FMI e do Banco Mundial desta semana, em Washington, são das mais instáveis de que há memória, com uma guerra comercial progressiva, uma perspectiva global insegura, orçamentos de ajuda em declínio e uma administração dos EUA a redefinir a postura global. Preocupações com as disputas comerciais, a inflação iminente, os altos níveis de dívida global e o impacto da inteligência artificial na economia mundial serão os temas principais em cima da mesa dos decisores políticos.

Nesta edição há ainda espaço para mais uma entrevista, desta vez com António Lopes da Silva, secretário executivo da Comissão Organizadora das Comemorações do 50.º Aniversário da Independência Nacional.

Arrancam esta semana as comemorações oficiais do cinquentenário da independência nacional. O programa decorrerá ao longo de mais de oito meses, com actividades em todo o país e na diáspora, sob o lema “Cabo Verde, Nosso Orgulho, Nosso Futuro”.

Haverá três pontos altos: a abertura, em São Vicente, esta sexta feira; 5 de Julho, na Praia; e o encerramento, em Dezembro, no Sal.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Educação em Cabo Verde: Mais que uma solução, é o Futuro’ escrito por Paulo Veiga e ‘Repensar a Educação. Do Saber ao Ser: Rumo ao Futuro’ da autoria de Brito-Semedo.