Detido suspeito da morte de diretor do ITAC de São Vicente

Alegado autor, um cidadão neerlandês de origem cabo-verdiana, está retido nos Países Baixos

O suspeito está indiciado pela prática de cinco crimes: um de homicídio na forma consumada, três de homicídio na forma tentada e um de arma de fogo, diz a PJ em comunicado.

O caso aconteceu em Janeiro do ano passado, quando um tiroteio na zona de Chã de Cemitério, nas imediações do Liceu Ludgero Lima, resultou na morte do então Diretor da ITAC – Inspeção Técnica Automóvel de Cabo Verde, em São Vicente, e no ferimento de um homem e da esposa da vítima.

Nas investigações posteriores, dirigidas pelo Ministério Público, através do Departamento Central de Ação Penal, e levadas a cabo pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, foi possível recolher indícios e identificar como suspeito um cidadão neerlandês, de origem cabo-verdiana, na altura residente na localidade de Monte Sossego, que tinha deixado o território nacional de forma irregular.

No âmbito de diligências realizadas, o Ministério Público promoveu e o Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente emitiu um mandado de detenção internacional contra esse suspeito. Esta quarta-feira, 23 de Abril, o visado foi localizado e detido pela polícia neerlandesa, aguardando agora os seguintes trâmites do processo.

Após interrogatório, foi determinada como medida de coação prisão preventiva contra o detido, aguardando, na qualidade de cidadão neerlandês, a tramitação do processo criminal, com vista ao julgamento naquele país.

Em comunicado, a PJ sublinha que as investigações prosseguem, com o objetivo de apurar todos os contornos desses crimes.