Interdição de saída do país para suspeito de crime de burla qualificada na ilha do Sal

O Tribunal da Comarca do Sal aplicou interdição de saída do país a um homem de 39 anos, suspeito da prática do crime de burla qualificada, na Ilha do Sal. O indivíduo foi detido esta terça-feira, 30 de Abril, fora de flagrante delito, pelo Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS) da Polícia Judiciária.

Segundo uma nota da PJ, a detenção ocorreu no âmbito de um mandado emitido pelo Ministério Público, através da Procuradoria da Comarca do Sal, na sequência de uma investigação conduzida pela Brigada de Investigação de Crimes Contra o Património e Outros (BICCPO). O suspeito, de nacionalidade cabo-verdiana, é acusado de ter causado um prejuízo de 5.137.835 escudos a uma empresa privada da ilha do Sal, num caso ocorrido em 2018. Após ser presente ao primeiro interrogatório judicial, o tribunal decidiu aplicar a medida de coação menos gravosa, impedindo o arguido de abandonar o território nacional enquanto decorrem os trâmites do processo. As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Judiciária do Sal.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.