Navio-patrulha oceânico Sines visita Cabo Verde entre 04 e 16 de Maio

​O navio-patrulha oceânico NRP Sines vai estar em Cabo Verde entre os dias 04 e 16 de Maio, no âmbito da iniciativa Mar Aberto, anunciou hoje o Adido de Defesa junto à Embaixada de Portugal na Praia.

De acordo com uma nota de imprensa, no âmbito das actividades de cooperação no domínio da defesa, diplomacia naval e apoio à política externa do Estado, o navio vai estar no arquipélago com visita programada ao porto da Praia, de 05 a 09 de Maio, inseridas na Iniciativa Mar Aberto 2025.

A Iniciativa Mar Aberto surge em 2008 como uma resposta do Estado português face à insegurança marítima verificada num espaço marítimo concreto, o Golfo da Guiné.

“Esta iniciativa materializa a satisfação dos compromissos internacionais assumidos por Portugal, através de acções de apoio ao desenvolvimento de uma cultura de segurança marítima e ao fortalecimento das capacidades associadas junto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e com outros países do Golfo da Guiné (GdG)”, lê-se no comunicado.

Com base no documento ressalva-se, entre outras actividades, a participação no Exercise Obangame Express, a decorrer na zona G da Arquitetura de Yaoundé, bem como o desenvolvimento de actividades de cooperação e de cariz diplomático, entre Portugal e os Estados visitados, em apoio à política externa e de defesa nacional.

Esta operação, refere a mesma fonte, contribui, igualmente, para o esforço integrado de segurança cooperativa da comunidade internacional, em particular da União Europeia (UE), no âmbito das Presenças Marítimas Coordenadas (PMC), ao longo da costa africana.

O navio partiu da Base Naval de Lisboa no dia 14 de Agosto para uma missão que terá a duração de cerca de quatro meses, estando prevista a visita a 12 países, onde se incluem todos os países africanos de língua oficial portuguesa, navegando cerca de 20000 milhas náuticas.

O NRP Sines é comandado pelo capitão-tenente Vitor Manuel da Silva Santos e conta com um total de 59 militares embarcados (13 oficiais, 14 sargentos e 32 praças), onde se incluem uma equipa de segurança dos fuzileiros, uma equipa de mergulhadores e uma equipa para operação de sistemas aéreos não tripulados.