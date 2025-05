PJ detém dois indivíduos em flagrante em operação antidroga no bairro de Lém Cachorro

A Polícia Judiciária (PJ) informou, hoje, que no âmbito de uma operação levada a cabo pela Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), foram detidos dois suspeitos da prática dos crimes de tráfico de drogas de alto risco, conversão e dissimulação de bens e valores, e posse ilegal de armas, no bairro de Lém Cachorro, Cidade da Praia.

Segundo uma nota da PJ, trata-se de um homem e uma mulher, com idades compreendidas entre os 42 e os 46 anos, detidos em flagrante delito na tarde da última sexta-feira, 2 de Maio.

A detenção ocorreu no âmbito do cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliária promovido pelo Ministério Público e emitido pelo 1.º Juízo Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia.

Durante a diligência, a PJ apreendeu 90,378 gramas de haxixe, devidamente acondicionado em embalagem de plástico, uma pistola revólver de calibre 38mm com duas munições de calibre 9mm,18, pequenas botijas de gás pimenta (lacrimogéneo), a quantia de 77.200$00 (setenta e sete mil e duzentos escudos) em dinheiro, duas motas de alta cilindrada, entre outros objectos considerados relevantes para a investigação.

De acordo com a PJ o arguido do sexo masculino possui um histórico criminal considerável, com várias passagens pelas autoridades policiais e condenações anteriores pelos crimes de receptação e detenção ilegal de armas proibidas, uso de documento falso, tráfico de drogas de menor gravidade e condução de veículo sem habilitação legal.

A PJ avança ainda que na manhã desta segunda-feira, 5 de Maio, os dois arguidos foram apresentados às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal da Comarca da Praia aplicado, como medida de coacção, a prisão preventiva ao homem, enquanto a mulher ficou sujeita a apresentações periódicas às autoridades policiais.

Ambos aguardam agora, sob as respectivas medidas de coacção, os ulteriores trâmites do processo. A PJ informou que as investigações prosseguem.