Cabo Verde acolhe 5ª Reunião Ministerial dos Estados Africanos Atlânticos

Cabo Verde acolhe hoje a 5ª reunião ministerial dos Estados Africanos Atlânticos na cidade da Praia, evento que reúne ministros, embaixadores e representantes dos países membros, para promover a cooperação e o desenvolvimento sustentável.

De acordo com uma nota de imprensa, o Processo dos Estados Africanos do Atlântico (PEAA) tem como objectivo promover a cooperação e o desenvolvimento sustentável e reforçar a cooperação regional, com foco em três áreas temáticas.

A primeira versa sobre o Diálogo Político e Segurança, a segunda sobre a Economia Azul e a Conectividade Marítima e Energia e a terceira versa sobre o Desenvolvimento Sustentável e Ambiente.

A reunião é uma oportunidade para rever os progressos na implementação do Programa de Acção da Parceria Africana Atlântica e fortalecer a cooperação regional com iniciativas que visam o desenvolvimento sustentável e a integração de políticas estratégicas para o futuro da região.

O evento culminará na adoção da Declaração da Praia, que consolida os compromissos assumidos pelos países membros para o avanço das metas do PEAA e conta com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, embaixadores e representantes dos estados-membros.

Os Estados-membros do PEAA incluem a África do Sul, Angola, Benim, Cabo Verde, Camarões, Congo, Congo Brazzaville, Costa do Marfim, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Guiné-Conacri, Guiné-Equatorial, Libéria, Mauritânia, Marrocos, Namíbia, Nigéria, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa e Togo.

O PEAA, com sede em Rabat, Marrocos, é um fórum que visa o reforço da cooperação entre países atlânticos africanos, promovendo o diálogo, a segurança e o desenvolvimento econômico.

A reunião de 2025 segue a realização da 1ª Reunião Ministerial, que teve lugar em 2022, marcando o início oficial do processo de colaboração regional.