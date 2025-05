Dia Mundial da Hipertensão Arterial: Especialista aponta diagnóstico tardio como principal desafio

​O médico cardiologista Fernando Tavares apontou hoje que o principal desafio da hipertensão arterial é o diagnóstico tardio e apela a junção de esforços para incutir nas pessoas a fazerem medição arterial regular para prevenir complicações de saúde.

O clínico fez este apelo, em entrevista à Inforpress, no quadro do Dia Mundial da Hipertensão Arterial, celebrado anualmente a 17 de Maio, uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Liga Mundial de Hipertensão (WHL, na sigla em inglês).

O objectivo da celebração é aumentar a conscientização da população para a relevância da prevenção, do diagnóstico precoce e do controlo eficaz desta doença.

O tema deste ano é "Meça sua pressão arterial com precisão, controle-a, viva mais!".

Segundo o cardiologista, o tema escolhido deste ano é “muito importante” por chamar atenção da população, sobretudo as vulneráveis com tendência a ser hipertensas, sobre a importância de fazer a medição arterial sempre para saberem o seu estado de saúde.

O médico, que trabalha no Hospital Universitário Agostinho Neto ( HUAN), afirmou que no seu consultório mais de 50 por cento (%) das pessoas que atende são pacientes hipertensos numa fase aguda, denominada crise hipertensiva, devido ao diagnóstico tardio.

Declarou que o aumento do número de pessoas cada vez mais jovens com hipertensão é uma grande preocupação actualmente no país.

Isto porque, vincou, a maioria ao saber da doença já está numa fase avançada por se tratar de uma doença silenciosa que, se a pessoa não fizer a prevenção primária, acaba por ser descoberto tarde.

Por isso, sugere a junção de esforços de todos para sensibilizar a população na prevenção da doença, que pode ser feita através de campanhas promovida pelas estruturas de saúde em todas as comunidades de difícil acesso.

A nível do acesso aos medicamentos, declarou que não é fácil devido a descontinuidade de um medicamento que leva muitas vezes um médico a fazer a mudança frequentemente dos fármacos e que isto contribui para atrapalhar o controle, normalização da pressão e desmotivação das pessoas a continuar a fazer o tratamento.

Às pessoas que vivem com a hipertensão aconselhou a manterem as suas consultas de rotina e tomar os medicamentos conforme prescrição médica.

A mesma fonte considerou ainda que controlando a hipertensão pode-se viver “mais e melhor”, reduzindo os riscos cardiovasculares e outros problemas de saúde.

De acordo com os dados dos últimos anos, avançou que em Cabo Verde 40 % da população vive com esta doença, e apelou às pessoas a cultivarem hábitos saudáveis, através de exercícios físicos, alimentação saudável, redução do consumo do sal e controlo do seu estado de saúde, entre outras recomendações essenciais para a prevenção.

O médico especialista disse que a incidência da pressão alta é maior em indivíduos de raça negra e diabéticos, e aumenta com o avançar da idade, por isso alerta que apostar na prevenção e controlo é fundamental.

Sobre as causas que levam as pessoas a terem esta doença crónica não transmissível, destacou o consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, obesidade, estresse, sedentarismo, consumo elevado de sal, níveis altos de colesterol e falta de actividade física.

Indicou que a tontura, falta de ar, palpitações, dor de cabeça frequente, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaciada e sangramento nasal e factores hereditários são os principais sintomas.

Segundo o médico, a pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo, tornando-se um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, infarto, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca.

A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro e olhos e pode causar paralisação dos rins.

Ocorre quando a medida da pressão se mantém frequentemente acima de 140 a 90 mmHg.

Essa doença é herdada dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial.