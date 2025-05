Maio: Rely Brito garante relação cordial com a SDTIBM em defesa dos interesses da ilha

O presidente da Câmara Municipal do Maio, Rely Brito, assegurou este sábado que a relação com a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das ilhas da Boa Vista e do Maio (SDTIBM) é cordial.

A declaração surge após ter votado contra a eleição de Miguel Rosa para a presidência da SDTIBM.

Em declarações à imprensa, à margem das comemorações do Dia Nacional das Peixeiras, Rely Brito reforçou que, apesar de divergências, a relação com a SDTIBM tem sido marcada pela cordialidade institucional, sublinhado que ambas as partes estão empenhadas na defesa dos interesses da ilha.

“Estamos a trabalhar com cordialidade e sentido de responsabilidade. O mais importante é que ambas as instituições se concentrem no desenvolvimento do Maio e na melhoria da qualidade de vida da nossa população”, afirmou o edil.

As duas entidades já realizaram um primeiro encontro de trabalho, no qual foram abordados temas como a melhoria da conectividade aérea e marítima, a expansão do aeroporto, a formação profissional dos jovens e a criação de condições para atrair investimento privado.

“Sabemos que existe um projecto para a construção de um aeroporto internacional. O nosso papel, enquanto município, é dialogar com o Governo e com a SDTIBM para que se crie um ambiente favorável à concretização deste projecto, essencial para impulsionar o turismo que todos desejamos para o Maio”, destacou.

Rely Brito criticou os problemas recorrentes de ligação aérea e marítima da ilha, que, segundo afirmou, têm afectado “gravemente” o turismo e até mesmo o transporte de doentes em situação de emergência.

“A Câmara Municipal está aberta ao diálogo para que, juntos, possamos encontrar soluções que garantam uma conectividade regular e segura. Só assim o Maio poderá afirmar-se verdadeiramente como uma ilha de vocação turística”, concluiu.