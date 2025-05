São Nicolau: Conselho Regional do MpD reúne-se para debater a situação política da ilha

O Conselho Regional de São Nicolau do Movimento para a Democracia (MpD) reuniu-se este domingo na cidade da Ribeira Brava para debater a situação política do partido da ilha e preparar as próximas eleições.

Em declarações à imprensa, o secretário-geral do MpD, Agostinho Lopes, disse que o encontro de “analise politica” reuniu militantes e líderes para analisar o cenário e promover a concertação entre as duas comissões políticas regionais existentes na ilha.

Segundo o dirigente, as duas comissões políticas concelhias do partido na ilha vão realizar eleições internas entre os meses de Julho e Agosto, pelo que no seu entender este é um momento de “fazer uma análise e traçar estratégia para os próximos tempos”.

A derrota do partido nas últimas eleições autárquicas no município da Ribeira Brava foi um dos temas em debate no concelho que a algum tempo vinha sendo governado pelo MpD, o que, segundo o secretário-geral “significa que alguma coisa correu mal”.

“Estamos a ouvir os militantes. Vários elementos foram aqui apontados, nomeadamente pouca presença efectiva do partido durante o processo de preparação das eleições anteriores, chegar um pouco tardia ao terreno, uma capacidade de mobilização que não foi efetivamente eficaz e são desses pontos que nós temos de tratar e ver onde é que correu mal e o que é que temos de fazer para mudar”, destacou.

Agostinho Lopes destacou ainda que no final da reunião o partido deverá apresentar as conclusões e os próximos passos a serem dados pelo MpD em São Nicolau, visando a reconquista do espaço político e a vitória nas próximas eleições legislativas.

O Conselho Regional de São Nicolau do MpD foi presidido pelo presidente do partido, Ulisses Correia e Silva.