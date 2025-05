Operadora de casinos cria bolsas para estudantes lusófonos de mestrado em Macau

​A operadora de casinos Wynn Resorts anunciou hoje a criação de 30 bolsas anuais para estudantes de mestrado na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, incluindo alunos vindos dos países de língua portuguesa.

O reitor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau disse que as bolsas "contribuirão significativamente para atrair estudantes dos países de língua portuguesa (...) para prosseguirem os seus estudos" na região.

De acordo com um comunicado divulgado pela empresa, Joseph Lee Hun-wei disse que as bolsas estão também abertas a candidaturas de estudantes de países que fazem parte da iniciativa chinesa Uma Faixa, Uma Rota.

Esta estratégia global de desenvolvimento de infraestruturas foi lançada em 2013 e até ao momento já aderiram mais de 140 países, incluindo Angola, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

"Após concluírem os estudos, regressarão à sua terra natal com as experiências aprendidas em Macau, tornando-se embaixadores culturais que contam bem as histórias da China e de Macau", disse Joseph Lee.

O reitor citava uma declaração feita em 12 de maio pelo principal responsável do Partido Comunista Chinês para os assuntos das duas regiões semiautónomas, Xia Baolong, durante uma visita de seis dias.

O diretor do Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau, sob a tutela do Conselho de Estado, defendeu a necessidade de "convidar parceiros estrangeiros a visitar e testemunhar a vitalidade e atratividade" dos dois territórios.

O acordo para a criação das bolsas de estudo foi assinado na terça-feira por Joseph Lee e pela presidente da Wynn Resorts, Linda Chen, na presença do diretor dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, Kong Chi Meng.

Citada no comunicado, Linda Chen recordou que, em dezembro, o líder chinês Xi Jinping defendeu que Macau deve "estreitar laços com as instituições de ensino superior dos países de língua portuguesa".

Na tomada de posse do novo Governo local, Xi sublinhou que Macau é "o único local do mundo que tem como línguas oficiais o português e o chinês" e defendeu que a cidade tem de aproveitar "a sua singularidade" para desempenhar "o papel de plataforma entre a China" e os países lusófonos.

A criação do programa de bolsas pretende promover o "cultivo de talentos internacionais em inovação e inteligência" em Macau, um local "onde diversas culturas prosperam em harmonia”, disse Linda Chen.

As seis operadoras de jogo de Macau assinaram acordos de concessão de 10 anos em dezembro de 2022, comprometendo-se a investir 108,7 mil milhões de patacas (12 mil milhões de euros) no turismo e na diversificação da economia.

Capital mundial do jogo, com receitas que atingem o dobro da cidade norte-americana de Las Vegas, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.