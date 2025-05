Praia recebe mais uma edição do Leadership Summit

Evento decorre a 22 e 23 de Maio, no Tech Park, na Praia.

Com o lema “Liderança Estratégica: Confiança, Conexão e Transformação”, a cimeira reúne personalidades de referência para reflectir sobre os desafios e oportunidades de liderar num país arquipelágico, composto por dez ilhas unidas pela diversidade e pelo desejo comum de transformação, anunciou a organização do evento.

Entre os oradores confirmados destacam-se David Simas, ex-presidente da Fundação Obama e Managing Director da Emerson Collective, Cristina Duarte, Conselheira Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para África, o Almirante Henrique Gouveia e Melo, figura central da resposta à pandemia em Portugal, e ainda Henri-Charles Ozarovsky (TAP), Pedro Palha (PwC), Margarida Segard (ISQ Academy), Bruno Castro (VisionWare), Patrick Rodrigues (Cape Verdean Beautiful People), Miguel Pina e Cunha (Nova SBE) e o pugilista David de Pina.

Nelsonn Gregor junta-se também à cimeira com uma visão renovada sobre liderança e mobilização social.

“Um dos momentos mais aguardados da cimeira será o anúncio dos vencedores do Concurso de Startups, marcado para o dia 22 de Maio, durante a sessão de abertura. A iniciativa, lançada em 2024, resulta de uma parceria entre o Club Business Angels Lisboa, a ABAC – Associação Business Angels de Cabo Verde e o Centro de Incubadoras de Cabo Verde, e visa identificar e acelerar projectos com impacto real no tecido económico cabo-verdiano”, acrescenta a organização do Leadership Summit.

Aberto a startups locais e internacionais com interesse em operar em Cabo Verde, o concurso quer reforçar pontes entre empreendedores e investidores.

“Cabo Verde tem condições únicas para se afirmar como hub de inovação”, sublinha Isabel Neves, Presidente do Club Business Angels Lisboa.