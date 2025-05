Combate ao incêndio em Santa Catarina do Fogo regista progressos durante a noite

​O combate ao incêndio que deflagrou na tarde de quinta-feira na zona de Cova Matinho registou progressos significativos durante a última noite graças à melhoria das condições climatéricas, disse hoje o presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo.

Manuel Teixeira, que às 07:00 fez a avaliação do incêndio, disse que a redução do vento e a geada durante a noite/madrugada contribuíram para abrandar o avanço das chamas, permitindo que uma das frentes, localizada na zona alta, se extinguisse naturalmente.

“Neste momento (07:00), permanece activa apenas uma frente de fogo, com intensidade reduzida. As equipas de combate permaneceram no terreno até à meia-noite, garantindo a vigilância e contenção do incêndio”, disse o edil que disse esperar que, com a chegada de um contingente militar para reforçar a operação, a situação seja controlada.