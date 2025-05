​Cidade da Praia acolhe 1º Fórum Internacional “Mulher e os Desafios do Desenvolvimento”

A cidade da Praia será palco, no dia 30 de Maio, do1º Fórum Internacional “Mulher e os Desafios do Desenvolvimento”, sob o lema “Mais Participação, Melhor Futuro”, numa edição considerada simbólica para Cabo Verde.

De acordo com a organização do fórum, este ano assinala-se o cinquentenário da independência nacional, os 50 anos da presença das Nações Unidas no arquipélago e os 30 anos da Declaração e Plataforma de Acção de Pequim, adoptada na IV Conferência Mundial sobre a Mulher. Juntando-se a essa, o evento reunirá especialistas nacionais e internacionais, num espaço de diálogo e construção de soluções para os desafios enfrentados pelas mulheres na sua participação no processo de desenvolvimento, com enfoque especial em Cabo Verde, na África Ocidental e no Brasil.

O evento contará com a presença de activistas sociais, governantes, parlamentares, representantes da diáspora, personalidades do meio académico e do sector privado, assim como jovens mulheres empreendedoras. Espera-se um público estimado em 800 participantes, provenientes de todas as ilhas de Cabo Verde, da sub-região africana, da Europa e da América Latina.

Como actividade preliminar, será promovida no dia 28 de Maio, no auditório da Garantia, em Chã d’Areia, a sessão de cinema “Momento Nhanha: Olhares Femininos do Audiovisual Cabo-Verdiano”, organizada em parceria com o Kuletivo Nhanha. A mostra reúne curtas-metragens de realizadoras cabo-verdianas e celebra a criatividade feminina no sector audiovisual.

No dia 29 de Maio, será prestada homenagem a 50 mulheres cabo-verdianas, residentes no país e na diáspora, que se destacaram ao longo das cinco décadas de independência nacional. A sessão oficial de abertura do Fórum está marcada para o dia 30 de Maio e será presidida pelo Presidente da República, José Maria Neves. A conferência inaugural, subordinada ao tema “Paz e Segurança”, será proferida por Bineta Diop, enviada especial do Presidente da Comissão da União Africana para as Mulheres, a Paz e a Segurança, e fundadora da Femmes Africa Solidarité (FAS).

Durante o Fórum, terão lugar três painéis temáticos, a Justiça Climática e Empoderamento Feminino: Empresarial, Económico, Social e Desportivo; Media e Representatividade Feminina; Inclusão das Mulheres na Política como Factor de Sustentabilidade e Paz Mundial. O encerramento oficial do evento estará a cargo da ministra da Justiça, Joana Rosa.