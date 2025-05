​Navio Kriola regista incidente durante reparações nos estaleiros da Cabnave

A CV Interilhas informou que, esta terça-feira, 27, ocorreu um incidente durante os trabalhos de reparação do navio Kriola, nos estaleiros da Cabnave, que resultou num ligeiro descarrilamento da embarcação na zona dos flutuadores, fazendo com que saísse parcialmente do seu berço de assentamento.

De acordo com um comunicado da Cabnave – Estaleiros Navais de Cabo Verde, o incidente não causou ferimentos entre os trabalhadores envolvidos, nem provocou danos humanos. “Os prejuízos materiais aparentam ser de pouca gravidade”, refere.

Para garantir a continuidade das reparações em segurança, a Cabnave anunciou que a embarcação será novamente lançada à água e submetida a uma nova operação de alagem, com o objetivo de assegurar o correto assentamento do navio e avaliar tecnicamente o impacto do incidente.

A empresa comunicou ainda a abertura de um processo interno de averiguação para apurar as causas e os fatores que estiveram na origem do incidente. A medida visa reforçar os protocolos de segurança e evitar a repetição de situações semelhantes no futuro.

A Cabnave assegura que está a trabalhar em estreita coordenação com a CV Interilhas, empresa armadora do navio, e afirma esperar concluir os trabalhos de reparação “com a máxima brevidade”.

O Kriola é uma das embarcações que integram a frota interilhas, responsável pela ligação marítima entre as ilhas do arquipélago.

Em comunicado, a CV Interilhas lamenta o sucedido e informa que está a trabalhar diligentemente para resolver a situação e minimizar os impactos.

“A segurança e a integridade das equipas operacionais e do navio são prioritárias, pelo que informamos que estão a ser tomadas todas as medidas necessárias para garantir que os trabalhos sejam concluídos com a máxima eficiência e segurança, possibilitando o regresso do navio à operação logo que possível”, assegura a CV Interilhas.