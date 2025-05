Lançado na Praia Portal "Krê+" para impulsionar desenvolvimento pessoal, profissional e empreendedor da juventude

O portal Jovem Emprego e Empregabilidade “Krê+” nfoi lançado hoje na cidade da Praia, para impulsionar o desenvolvimento pessoal, profissional e empreendedor da juventude cabo-verdiana, com enfoque nos eixos prioritários do emprego, formação profissional e empreendedorismo.

Segundo o director-geral do Emprego e Formação Profissional, Danilson Borges, esta plataforma visa centralizar, de forma integrada e acessível, todas as informações e serviços digitais relevantes nestas áreas, promovendo um ecossistema moderno, inclusivo e interativo que impulsione o desenvolvimento pessoal, profissional e empreendedor para os jovens deste país.

Considerou que é uma "excelente ferramenta" para a sociedade cabo-verdiana, caracterizando-a como inovadora, dinâmica e de oportunidades.

A ideia de lançar este portal, conforme explicou, surgiu através de uma iniciativa estratégica no âmbito da política de transformação digital do Governo de Cabo Verde, no sentido de colocarem todas as informações, programas e iniciativas num espaço com o intuito de promover a empregabilidade e ainda orientar e aproximar mais os jovens.

O responsável avançou ainda que este portal tem como público-alvo os jovens, empresas, entidades formadoras e formadores, com foco em áreas importantes, como financiamento e incentivos, emprego e empreendedorismo, orientação vocacional e profissional.

A arquitetura deste portal, segundo o Governo, assenta em princípios de interoperabilidade, segurança e escalabilidade, garantindo a integração eficaz com sistemas públicos já existentes e proporcionando uma experiência digital segura, intuitiva e contínua aos seus utilizadores.

O lançamento do Portal Jovem Emprego e Empregabilidade Krê+ foi promovido pelo Ministério da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial, através da Direção-Geral do Emprego e em estreita colaboração com as entidades do sector do emprego e da formação profissional.

Foi presidido pelo ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial e da Modernização do Estado e da Administração Pública, Eurico Monteiro, na presença do presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Paulo Santos, entre outros representantes e entidades do sector do emprego e da formação profissional.