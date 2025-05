Independência/50 Anos: Homenageadas 50 mulheres que se destacaram nas cinco décadas em várias áreas

O primeiro Fórum Internacional “Mulher e os Desafios do Desenvolvimento” homenageou esta quinta-feira, na cidade da Praia, 50 mulheres cabo-verdianas residentes no país e na diáspora que se destacaram ao longo dos 50 anos de independência nacional.

Uma das homenageadas, Elisabete Mendes, agradeceu a organização deste evento pela distinção de algumas mulheres que contribuíram e que ainda estão a lutar para o crescimento de Cabo verde, considerando que é “muito bom” este reconhecimento.

Lembrou que exerceu várias funções públicas e em organizações internacionais, por isso considerou que essa homenagem é “muito importante” para ela e aproveitou a ocasião para exortar a todas as mulheres a continuar a trabalhar para o desenvolvimento de Cabo Verde.

Elisabete Mendes destacou o “grande percurso” que as mulheres tiveram durante esses 50 anos de independência nacional, mas defendeu que é preciso que as mesmas criem e ganhem “mais confiança” para fazer mais em diversos ramos de actividades que colocam as mulheres com mais condições económicas.

“Gostaria de ver as mulheres menos tímida”, disse.

Adelaide Brito Lima, Adélcia Pires, Adriana Carvalho, Amália Lopes, Dina Salústio, Edelfride Barbosa Almeida, Elisabete Maria F. Carvalho Silva Mendes (Bety), Elizabeth Maria Fernandes (Raiz Polon), Elizabeth Moreno, Esther Sequeira, Fernanda Burgo, Filomena Fortes, Filomena Soares Carvalho, Helena Semedo, Herminia Curado, Isabel Inês Monteiro De Pina Araújo, Isabel Moniz, Isaura Gomes, Janira H. Almada, Joana Rosa, Josefa Delgado Sousa, Judite Nascimento, Lígia Arcângela Lubrino Dias Fonseca, Lourença Tavares, Manuela Fonseca, Maria Alice Barbosa (Lilicha), Maria Cândida Gonçalves, Maria da Conceição Semedo, Maria da Gloria Silva, Maria das Dores Silveira, Maria de Fatima Barbosa Alves Santos, Maria de Fátima Coronel, Maria de Jesus Carvalho, Maria dos Reis Monteiro Gomes, Maria Eduarda Vasconcelos, Maria Fernanda Coutinho Silva Lopes, Maria Fernanda Silva, Maria Gonçalves Lopes, Maria Ilidia Évora (Tutu),Maria Isabel Vaz de Andrade, Maria Luisa Ferro Ribeiro, Maria Morais Gomes, Maria Teresa David Segredo, Miriam Medina, Nancy Vieira, Ondina Ferreira, Rosália Vasconcelos, Samira Vera-Cruz, Silvéria Nêlio (Nita), Teresa Mascarenhas foram as 50 mulheres cabo-verdianas residentes no país e na diáspora homenageadas.

Uma das promotoras deste evento, Maria da Ressurreição Graça, explicou que a selecção dos nomes das homenageadas foi uma tarefa “muito difícil”, tendo em conta que muitas e tantas mulheres deram e continuam a dar o seu contributo para a vida deste país.

“Não foi nada fácil, são tantas as mulheres que poderiam e mereciam estar aqui, mulheres que desde os primeiros passos da independência até hoje moldaram a nossa sociedade, com as suas acções, muitas vezes vozes invisíveis e transformadoras”, salientou.

Afirmou ainda que a escolha de apenas 50 nomes foi um exercício “doloroso”, afirmando que cada nome escolhido representa muitas outras que ficaram de fora, não por “falta de mérito”, mas pela “dureza” de um número “simbólico e ilimitado”.

“Este não é um pódio, é um espelho, é uma convocatória colectiva à memória, à justiça, e a continuidade”, elucidou, explicando ainda que um dos critérios importantes desta selecção é que essas mulheres tinham de estar vivas, ou seja, defendeu que as homenagens devem ser feitas quando as pessoas estão vivas para sentirem mais valorizadas.

Segundo explicou, esta homenagem tem como objetivo reconhecer o percurso, o mérito e o contributo de 50 mulheres que, desde a data da independência até à actualidade, se destacaram nos domínios da pesca, saúde, académico, cultural, desportivo, económico, político e social, ou seja, transversal.

Conforme explicou, a escolha destes nomes não foi pela cor política e nem pelo cargo, mas sim pela contribuição que deram para o desenvolvimento de Cabo Verde.

Para a secretária de Estado, Lídia Lima, que presidiu ao acto de homenagem a essas mulheres, esta homenagem é “justa” porque, conforme explicou, as mulheres “muitos fizeram e estão ainda a contribuir” para o desenvolvimento de Cabo Verde.

Disse que desde da independência as mulheres têm trabalhado em várias áreas tomado pela inspiração, coragem, força, determinação e a elevação espiritual dessas mulheres que têm vindo a colaborar.

“São muitas mulheres que têm vindo a colaborar, hoje estão a ser homenageadas, mulheres que têm sido figuras marcantes, com destaque a nível social e em vários sectores, mas temos muitas outras mulheres que têm dado uma grande contribuição no processo de desenvolvimento desse país", declarou a governante.

O evento aconteceu no Centro de Convenções da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), na cidade da Praia, e antecede o Primeiro Fórum Internacional “Mulher e os Desafios do Desenvolvimento”, a realizar-se no dia 30 de Maio, no âmbito das comemorações do 50.º aniversário da Independência Nacional.