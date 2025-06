​Ilha do Sal acolhe arranque do primeiro Policy Hackathon de Cabo Verde

A ilha do Sal será palco, no dia 2 de Junho, do arranque oficial do primeiro Policy Hackathon de Cabo Verde. A edição no Sal do Policy Hackathon decorrerá na próxima segunda-feira, das 08h30 às 17h00, num dos hotéis da ilha.

Segundo uma nota enviada, trata-se de uma iniciativa inovadora que mobiliza empreendedores, parceiros institucionais e especialistas para a co-criação do Cabo Verde Startup Act, uma peça legislativa estratégica para impulsionar o ecossistema de inovação nacional. Promovido, através do Ministério da Economia Digital, em parceria com a Pró-Empresa e a Cabo Verde Digital, e com financiamento do Banco Mundial, o Policy Hackathon Cabo Verde decorrerá de 2 a 6 de Junho, passando ainda pelas cidades do Mindelo (4 de Junho) e Praia (6 de Junho). A mesma fonte refere que a iniciativa marca uma nova etapa no processo de construção participativa do Cabo Verde Startup Act, “um marco legal para startups e empreendedores, concebido para criar um ambiente de negócios mais favorável, inclusivo e competitivo”. O evento, conforme a mesma nota, insere-se no pacote estratégico de mais de 2,2 milhões de dólares apresentado pelo Governo no passado dia 5 de Maio, com o objectivo de acelerar a inovação e consolidar os pilares da economia digital cabo-verdiana. O Policy Hackathon integra a um dos projectos principais de financiamento do Banco Mundial, e será realizado com apoio técnico da i4Policy e do escritório Miranda Advogados. Durante cada sessão, até 65 participantes irão trabalhar em grupos colaborativos para propor soluções concretas, reflectindo as necessidades reais do sector e garantindo que o Startup Act seja construído de forma inclusiva e adaptada à realidade nacional.

