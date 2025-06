Acidente de viação na descida de Achada Santo António provoca dois feridos ligeiros

​Um acidente de viação envolvendo três viaturas, ocorrido na tarde de quarta-feira, na descida de Achada de Santo António, provocou dois feridos ligeiros que se encontram em “estado estável” no HUAN, na Praia, segundo informações oficiais.

No local, o oficial de serviços dos Bombeiros, Ivaneo Gonçalves, informou que houve uma colisão de viaturas, mas que não se sabe informar por enquanto a causa do acidente. A Inforpress apurou, no Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN), que as duas vítimas, dois homens de 21 e de 38 anos, deram entrada nos serviços de urgência e que todos se encontram em estado estável, embora com alguma dor e ferimentos leves.

Segundo a nossa fonte, o condutor de uma das viaturas ter-se-á, alegadamente, sentido mal e perdido o controlo da viatura, provocando o acidente e congestionando o trânsito numa via muito movimentada.