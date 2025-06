​EDEC inaugura nova loja no Maio

A Empresa de Distribuição de Eletricidade de Cabo Verde (EDEC) reforçou a sua presença na ilha com a inauguração da Loja EDEC na ilha do Maio.

O novo balcão comercial foi inaugurado ontem, 2 de Junho, em pleno coração da cidade do Porto Inglês, numa cerimónia presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da EDEC, Engenheiro Luís Teixeira, que esteve acompanhado pelos administradores executivos Neusa Lima e Osvaldino Silva.

O acto contou com a presença de várias entidades locais, entre elas a Câmara Municipal do Maio, representada pelo seu presidente e equipa, bem como o pároco Padre Manuel Garcia, além de outros convidados institucionais e membros da comunidade.

Numa publicação na rede social Facebook, a EDEC destaca que a nova loja permitirá aos clientes da ilha realizarem todas as operações comerciais com maior comodidade, num ambiente acolhedor e marcado pela tradicional morabeza cabo-verdiana.

A EDEC enalteceu o papel fundamental dos seus colaboradores, cuja dedicação tem sido essencial para o crescimento da empresa, e expressou gratidão às instituições e personalidades que marcaram presença neste momento simbólico para a empresa e para a ilha do Maio.

Com esta nova loja, a EDEC pretende dar um passo no reforço da sua proximidade com os clientes e na aposta num serviço cada vez mais eficiente e humanizado.

No âmbito da visita do Conselho de Administração da EDEC à ilha do Maio, foi prestada uma homenagem às vendedeiras do mercado, com a entrega de brindes simbólicos, avental EDEC, em reconhecimento pelo esforço diário e pela contribuição essencial à comunidade.