Cabo Verde lança directrizes técnicas para Vigilância Baseada em Eventos em parceria com a África CDC

​O ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, afirmou esta sexta-feira, na Praia, que a introdução da Vigilância Baseada em Eventos representa “um avanço significativo” face à vigilância tradicional baseada em indicadores, e permitirá ao país agir de forma mais eficaz.

“Efectivamente, a introdução da Vigilância Baseada em Eventos em Cabo Verde poderá representar um avanço significativo na nossa capacidade de detectar precocemente e responder de forma eficaz e eficiente a surtos e outras ameaças à saúde pública”, salientou o ministro.

Segundo a mesma fonte, com esta nova estratégia, será reforçada também a implementação de uma abordagem para a saúde, já implementada no país desde 2017, promovendo a integração das áreas da saúde humana, animal e ambiental, tendo em conta a crescente ocorrência de doenças emergentes e reemergentes.

Jorge Figueiredo enfatizou ainda as iniciativas complementares, como o projecto “Guardiões da Saúde”, uma iniciativa que promove e reforça o envolvimento das comunidades na vigilância activa, e contribuem para o desenvolvimento do sistema de alerta precoce.

Para concluir, o ministro acrescentou que, com este novo quadro, Cabo Verde consolida a sua posição como referência regional na preparação e resposta a emergências sanitárias, apostando num sistema de saúde mais resiliente, robusto e alinhado com os objectivos de desenvolvimento sustentável.

Na sua intervenção, o director regional do Centro de Coordenação da África Ocidental de África CDC, Alinon Kokou, destacou o trabalho conjunto e progressivo desenvolvido com as autoridades cabo-verdianas ao longo do último ano, sublinhando que este novo instrumento técnico permitirá a deteção precoce e a gestão célere das emergências de saúde pública.

“Este documento é fruto de um esforço colectivo e será uma peça-chave para fortalecer os sistemas de vigilância no país”, referiu.

A cerimónia contou ainda com a presença de representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS), técnicos nacionais e internacionais das áreas da saúde humana, animal e ambiental, e reforçou o compromisso de Cabo Verde com uma abordagem integrada e sustentável no domínio da segurança sanitária.