Hélio Sanches participa em conferência internacional sobre Paz e Segurança em África

Hélio Sanches será orador em dois painéis sobre a geopolítica africana e a segurança no Mediterrâneo que vai decorrer nos dias 19 e 20 de Junho, na Universidade Internacional de Rabat, Marrocos.

Organizada pelo Policy Center for the New South, a APSACO é um dos mais relevantes fóruns internacionais dedicados ao debate sobre os desafios e oportunidades de segurança e estabilidade no continente africano. A edição deste ano decorre sob o lema “África em Meio às Incertezas Globais” e contará com a presença de decisores políticos, académicos, representantes da sociedade civil e especialistas africanos e internacionais.

Hélio Sanches será um dos oradores principais em dois painéis centrais da conferência, um dos quais dedicado à geopolítica africana em 2024, no qual será debatido o Relatório Anual sobre Paz e Segurança com a sua contribuição intitulada “Cabo Verde: País Chave na Segurança do Mediterrâneo”. A sua intervenção destacará o papel estratégico que o arquipélago pode desempenhar enquanto ponte entre África, Europa e América Latina, não apenas no plano geográfico, mas também ao nível diplomático e de segurança cooperativa.

“Trata-se de um fórum de grande importância para Cabo Verde, para África e para o mundo, sobretudo num contexto internacional cada vez mais marcado por incertezas e conflitos híbridos”, afirmou Hélio Sanches, sublinhando que o evento constitui uma oportunidade ímpar para reforçar a presença e a voz de Cabo Verde nos debates sobre a governação global e as novas ameaças à segurança internacional.

O tema central da conferência deste ano decorre do actual reposicionamento do sistema internacional, marcado por rivalidades entre grandes potências, redefinição de alianças estratégicas, proliferação de ameaças não convencionais e vulnerabilidades estruturais que persistem em vários Estados africanos. Neste contexto, a conferência propõe reflectir sobre como o continente pode afirmar a sua própria agência geopolítica e intelectual, adoptando uma abordagem proactiva face aos desafios e promovendo uma visão africana partilhada para a paz e o desenvolvimento sustentável.

O evento também analisará o impacto das políticas externas dos Estados Unidos, da China, da Rússia e de outros actores globais sobre o continente africano, bem como as estratégias que África pode adoptar para reforçar os seus mecanismos de paz, segurança e boa governação.

Para além das intervenções de Hélio Sanches, a conferência contará com personalidades africanas e marroquinas de relevo, num programa que cruza análise académica, reflexão estratégica e diálogo político sobre os caminhos possíveis para uma África mais segura, resiliente e influente no palco internacional.

A participação de Cabo Verde através de um académico e político com experiência governativa como Hélio Sanches representa um reconhecimento do contributo do país para os debates globais sobre segurança e diplomacia multilateral. O foco na importância geoestratégica do arquipélago na bacia atlântica e mediterrânica é também um convite à comunidade internacional para olhar para os pequenos Estados insulares como parceiros essenciais nas respostas aos desafios globais.