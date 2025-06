Ministro defende novos paradigmas na construção de de recintos desportivos escolares

O Ministro da Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, defendeu esta quarta-feira, 12 de junho, a necessidade de adopção de novos paradigmas na construção de infraestruturas desportivas escolares, durante uma visita técnica à Escola Secundária Fulgêncio Tavares (ESFT), no concelho de São Domingos.

Acompanhado por técnicos do sector, o governante avaliou no local as actuais condições dos espaços dedicados à prática de actividade física, com o objectivo de identificar necessidades de requalificação e modernização.

Durante a visita, Carlos Monteiro sublinhou a importância de cobrir os recintos desportivos escolares, de modo a garantir melhor qualidade de uso, maior durabilidade e versatilidade dos espaços, tornando-os aptos para múltiplas finalidades.

No caso da ESFT, o espaço desportivo será requalificado sob responsabilidade do Ministério da Educação, prevendo-se a construção de uma nova placa polivalente, um campo de basquetebol 3x3 e uma pista de atletismo. A intervenção contará com o apoio da tutela do Desporto, através do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ).

O ministro sugeriu ainda a inclusão de uma quadra de beach volley , à semelhança da existente no Liceu Domingos Ramos, na Cidade da Praia, cuja replicação está prevista em várias escolas do país.

A visita foi igualmente marcada pela entrega de materiais desportivos, destinados a reforçar os recursos disponíveis para a prática de desporto na escola.