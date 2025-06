Praia: Escassez de condutores e aumento do transporte clandestino agravam situação dos taxistas - Associação

​O presidente da Associação dos Taxistas na Praia, Adriano Monteiro, afirmou esta terça-feira que o sector enfrenta dificuldades devido à falta de condutores e aumento do transporte clandestino, levando muitos profissionais a procurar melhores condições em outros países.

Em declaração à Inforpress, Adriano Monteiro explicou que a situação tem levado proprietários de táxis a procurar, sem sucesso, novos motoristas, num mercado marcado pela falta de mão-de-obra qualificada.

Além da falta de mão-de-obra agravada pela emigração, disse que há taxistas que optaram por deixar o serviço regular e operar com viaturas próprias de forma ilegal, devido à falta de fiscalização e à ausência de medidas de incentivo.

Conforme avançou, existem actualmente cerca de 725 táxis licenciados na cidade da Praia, no entanto, estima-se que o número de veículos a operar clandestinamente já ultrapassa esse total, o que agrava a concorrência e compromete a qualidade do serviço.

Para aquele responsável, a ausência de uma rede organizada de transportes públicos, a escassez de praça de táxi em algumas zonas e a inexistência de horários regulares de autocarros contribuem para o crescimento do transporte clandestino, sendo muitas vezes os motivos pelos quais muitos passageiros acabam por recorrer a esses meios alternativos.

A situação levanta preocupações não apenas para os profissionais do sector, mas também para os utentes, que se deparam com “um sistema de transporte cada vez mais desorganizado e imprevisível”.

A falta de uma resposta institucional eficaz, com acções de fiscalização no terreno e reorganização do sistema, é vista como um dos principais entraves à resolução do problema.