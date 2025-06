Federação das associações dedica uma semana aos 50 anos da independência de Cabo Verde

A Federação das Associações Cabo-verdianas (FACF) em França promove a partir de segunda-feira, 30, a comemoração dos 50 anos da independência de Cabo Verde com um programa de actividades culturais e que envolve a comunidade.

De acordo com a Inforpress, Lizeth Varela, secretária-adjunta da FACF, informou que as actividades da Semana da Independência vão acontecer de 30 de Junho a 05 de Julho, Dia da Independência Nacional, na Avenida Amílcar Cabral, La Plaine Saint-Denis (Paris), sempre das 18:00 às 22:00.

O primeiro dia vai ser marcado por intervenções de representantes da Câmara Municipal de La Plaine Saint-Denis e da Embaixada de Cabo Verde em França, segundo a membro dessa federação formada por mais de 40 associações cabo-verdianas em França.

De terça-feira a sexta-feira estão previstas workshop, gastronomia e actividades culturais com destaque para dança e músicas, com actuação de artistas de diferentes ilhas de Cabo Verde.

No sábado, 29, além de uma mesa redonda onde especialistas em história e geografia de Cabo Verde vão debater o percurso do arquipélago de 1975 a 2025 e perspectivas para o futuro, consta da programação música, dança e intervenções do presidente da FACC, representantes da vila e da diplomacia cabo-verdiana em França.

A organização, segundo ela, espera contar com participação de vários cabo-verdianos residentes naquele país europeu e não só para que possam fazer deste momento “histórico, colectivo e animado”.

“O objectivo [da Semana da Independência] é fazer com que as pessoas descobrem o que temos em Cabo Verde e falar um pouco do percurso de Cabo Verde ao longo desse meio século”, explicou Lizeth Varela.