INE realiza inquérito para conhecera situação sociodemográfica e a saúde reprodutiva dos cabo-verdianos

O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) vai realizar entre os meses de Julho e Setembro, o 4º Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva (IDSR IV), para conhecer melhor a situação dos cabo-verdianos a esse nível.

De acordo com uma nota de imprensa, esse processo vai permitir medir a prevalência do VIH/SIDA e da anemia, estudar a violência baseada no género, avaliar o estado nutricional das crianças e das mulheres, entre outros aspectos.

Os testes serão aplicados nos indivíduos elegíveis, mulheres de 15 a 49 anos, homens de 15 a 59 anos e crianças menores de 6 anos, numa subamostra de 50 por cento (%) dos agregados selecionados.

Realizado em parceria com o Ministério da Saúde, este inquérito vai ser submetido junto a 6.000 mulheres entre 15 e 49 anos, 3.000 homens entre 15 e 59 anos e 2.000 crianças menores de 6 anos, seleccionados nos agregados familiares a nível nacional.

Entretanto, segundo a mesma fonte, para a preparação deste inquérito, vai-se proceder a capacitação dos agentes de terreno, em todos os concelhos do país, transmitindo-lhes conhecimentos que garantam a qualidade da informação recolhida, cuja acção de formação decorrerá a partir desta segunda-feira, 30 de Junho e vai até 19 de Julho.

A sessão de abertura da formação para o efeito tem início às 09:00,na Universidade de Cabo Verde, devendo ser presidida pela presidente do Instituto Nacional da Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, contado também com intervenções da directora nacional da Saúde, Ângela Gomes e da vogal do conselho directivo da INE, Annie Sanches.