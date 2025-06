Fogo: Sobe para dois o número de mortos no acidente de Pé do Monte

​Um dos cinco feridos no acidente de viação ocorrido a 19 de Junho, na localidade de Pé do Monte, faleceu no domingo, 29, no Hospital Regional São Francisco de Assis, onde se encontrava hospitalizado.

A vítima, um homem de 64 anos, residente no bairro III Congresso, estava internada há dez dias no serviço de urgência do hospital, aguardando estabilização clínica para ser transferida para o Hospital Universitário Dr. Agostinho Neto, na cidade da Praia. O funeral ocorreu na tarde de domingo, 29, segundo informações dos familiares. Quase à mesma hora da morte do homem de 64 anos, outro ferido do mesmo acidente foi transferido para o Hospital Dr. Agostinho Neto, na Cidade da Praia. Devido ao seu “estado de saúde delicado”, a transferência foi feita por via marítima, uma vez que o transporte aéreo não era viável, segundo fonte hospitalar. Com este óbito, sobe para dois o número de vítimas mortais do acidente de Pé do Monte, que provocou ainda quatro feridos, dois dos quais foram encaminhados para o Hospital Universitário Dr. Agostinho Neto, na cidade da Praia.

