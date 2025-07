Boa Vista celebra dia do Município e da Padroeira com inaugurações e outras actividades

​A ilha da Boa Vista celebra hoje o seu dia do município e da padroeira Santa Isabel com várias actividades culturais, desportivas, religiosas e sociais, entre as quais a inauguração de obras no Rabil.

A inauguração das obras de revitalização urbana e ambiental da Riba Rotcha e requalificação do largo da rua de Caboque teve lugar esta quinta-feira, 03, um projecto que o presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, Cláudio Mendonça, considera um "marco" para o desenvolvimento da localidade.

Na sua intervenção, Cláudio Mendonça expressou grande satisfação pela entrega de um "excelente equipamento" que, em seu entender, terá um "grande impacto na vida da população do Rabil, na economia da ilha e para toda a população".

As obras, realizadas em parceria com o co-financiamento do Governo através do Fundo de Turismo, transformaram uma área anteriormente degradada e com presença de oficinas num ambiente acolhedor e multifuncional que poderá vir a ser um dos locais mais procurados na Boa Vista, indicou o presidente.

Entre as novas valências do espaço, Cláudio Mendonça realçou a criação de uma praça de inclusão, concebida para todas as faixas etárias, desde os idosos às crianças.

A requalificação incluiu ainda a conversão do Centro de Juventude em Centro do Dia, a instalação de um espaço jovem com biblioteca, a renovação do parque infantil e a transformação do antigo centro de informação turística num espaço multiuso.

Entre as novas valências do espaço, Cláudio Mendonça realçou a criação de uma praça de inclusão, a instalação de um espaço jovem com biblioteca, a renovação do parque infantil e a criação de uma zona de jogos de mesa e espaços para vendas ambulantes "mercadinhos".

Um ponto de destaque foi a criação de uma rua pedonal, que o edil apontou como "a única pedonal do Rabil e da ilha", numa obra também pensada para pessoas com mobilidade reduzida e projectada para ser de "fácil manutenção".

Cláudio Mendonça considerou “simbólica” a inauguração das obras, no Rabil, na véspera da festa do Município e da padroeira Santa Isabel, bem como o seu enquadramento nas comemorações do 50.º aniversário da independência de Cabo Verde.