Correios de Cabo Verde inauguraram cacifo para entrega de encomendas

Os Correios de Cabo Verde inauguraram hoje, na Praia, o primeiro “locker” (cacifo) inteligente sob a marca comercial “KASIF ‒ mas temp pa bo" e marca mais uma etapa na modernização dos serviços postais nacionais.

A cerimónia foi presidida pelo vice-primeiro-ministro e ministro da Economia Digital, Olavo Correia, e contou com a presença das delegações oficiais dos Correios de Portugal e dos Correios de Angola, representados pelos respectivos presidentes do conselho de administração.

Para a instituição, esta inovação representa um salto qualitativo na estratégia de promoção do comércio electrónico em Cabo Verde, oferecendo aos consumidores uma solução segura, cómoda e disponível 24 horas por dia para a recolha de encomendas online.

Esta solução inovadora, desenvolvida em parceria estratégica com os Correios de Portugal, permitirá aos clientes, segundo o PCA dos Correios de Cabo Verde, Isidoro Gomes, receber as suas encomendas com total segurança e no horário que melhor lhes convier”.

A empresa pretende levar este serviço a todo o território nacional, com a perspectiva de transformar estes equipamentos em canais de auto-atendimento multisserviços, onde os utilizadores poderão também postar objectos e devolver encomendas através da logística reversa.

Ao presidir o evento, o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia regozijou-se com a iniciativa, lembrando que as pessoas hoje não querem burocracia, não querem gastar o seu tempo de qualquer forma, mas sim, no conforto do seu lar e a qualquer hora do dia.

“E usar o seu tempo para criar valor e fazer coisas impactantes para si e para o seu país. Então nós temos, no quadro de um pequeno de Estado arquipélago, uma soberana oportunidade de fazer de Cabo Verde uma verdadeira nação digital”, sublinhou.

Para isso, alertou que é preciso investimento, assegurando que o Governo está a investir nas chamadas infra-estruturas públicas digitais, literacia digital e na inclusão digital.

“Será uma grande oportunidade para criarmos empregos jovens, qualificados e bem remunerados, nas áreas que têm a ver com o digital, com o comércio electrónico, com serviços digitais, com a economia digital e com a economia ‘cashless’ (método de pagamento que não envolve dinheiro físico, como notas e moedas)”, sustentou.

Ainda hoje os Correios de Cabo Verde protagonizam um outro “momento histórico” com o lançamento conjunto entre Cabo Verde, Portugal e Angola do "Selo Comemorativo dos 50 Anos da Independência de Cabo Verde".