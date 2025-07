Praia: Bombeiros garantem subsídio de alimentação e novos equipamentos aos nadadores-salvadores

​O coordenador dos nadadores-salvadores na cidade da Praia, Adnilson Melo, garantiu hoje que o subsídio de alimentação já está disponível para os profissionais, sendo pago junto com o salário ainda este mês.

Em entrevista à Inforpress, Adnilson Melo explicou que o valor do subsídio será de cinco mil escudos, igual ao dos bombeiros municipais, conforme estipulado pela administração.

Em relação à situação do trabalho dos salva-vidas, a mesma fonte afirmou que, durante o horário de trabalho, os nadadores-salvadores têm tempo suficiente para tomar o pequeno-almoço e o almoço.

Os profissionais que actuam nas praias de Quebra Canela e Prainha trabalham por turnos, permitindo que aqueles que entram mais tarde, por exemplo, tenham tempo para almoçar, contudo um restaurante disponibilizou-se para ajudar com a alimentação.

No restaurante Linha D`Água, na Prainha, todos os nadadores-salvadores têm uma refeição no horário de almoço, disse. Os profissionais que actuam na praia de Quebra Canela também se deslocam até à Prainha para fazerem a refeição.

Adnilson explicou que a alimentação está garantida para todos os trabalhadores, incluindo os que trabalham por turno.

Quanto às reclamações sobre a falta de materiais, ele entende que os salva-vidas não têm razão de queixa, porém, adiantou, nesta quarta-feira, vão ser distribuídos novos materiais.

“No entanto, na quarta-feira, novos equipamentos estarão disponíveis para reforço, incluindo apitos, pranchas, coletes, bandeiras e novos fardamentos. Além disso, também haverá formação para os salva-vidas”, precisou.

Segundo Adnilson, a falta de materiais que os nadadores salva-vidas vêm reivindicando, está no “uso inadequado” dos materiais, que muitas vezes são levados para tarefas pessoais sem o consentimento dos bombeiros e não são devolvidos.

Em relação à questão salarial, Adnilson Melo revelou que o processo de aumento salarial já está em andamento, embora dependa da decisão do presidente da câmara. Contudo, o coordenador adiantou que o aumento está previsto para breve.

Adnilson anunciou ainda que alguns salva-vidas vão participar de uma formação de formadores no Brasil e no Corpo de Bombeiros de Óbidos, em Portugal, para depois partilhar os conhecimentos adquiridos com os colegas em Cabo Verde.