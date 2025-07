Visita do Grão-Duque do Luxemburgo marca “dia especial” para Santo Antão

A presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Elisa Pinheiro, enalteceu hoje a importância da visita do Grão-Duque do Luxemburgo a Santo Antão, que marcou, a seu ver, “um dia especial” para esta ilha.

Elisa Pinheiro, que falava à imprensa a propósito da visita, nesta segunda-feira, do Grão-Duque do Luxemburgo a Santo Antão, afirmou que a cooperação luxemburguesa tem sido “uma grande parceira do desenvolvimento” da ilha, com investimentos em áreas estratégicas como a saúde, o saneamento, a educação e a energia eléctrica. Porto Novo foi o primeiro município a ser visitado pela delegação luxemburguesa, que foi recebida em festa no porto e na praça da autarquia, com actividades culturais. Ainda neste concelho, além da visita ao lar de estudantes e à escola técnica, o Grão-Duque Henri do Luxemburgo participou na inauguração da Rua do Luxemburgo — um acto que, segundo a edil porto-novense, foi uma forma de enaltecer o apoio que este país europeu tem dado ao desenvolvimento de Santo Antão. Depois do Porto Novo, a delegação desloca-se aos municípios do Paul e da Ribeira Grande.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.