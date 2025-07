Estradas de Cabo Verde promete limpar encostas seis meses após derrocada que causou dois mortos

A empresa pública Estradas de Cabo Verde prometeu esta terça-feira intervir na ilha de Santo Antão, seis meses após uma derrocada ter esmagado um transporte coletivo, causando dois mortos e a amputação do braço a uma turista.

"Já identificámos e caracterizámos as zonas de risco em todo o país. Dentro de algum tempo faremos intervenções, em parceria com especialistas nesta área", afirmou o presidente da empresa, Eduardo Lopes, citado pela Rádio de Cabo Verde (RCV).

Na quinta-feira, moradores do concelho do Porto Novo, na ilha de Santo Antão, protestaram, reclamando do Ministério das Infraestruturas uma solução para o problema das derrocadas nas estradas, relatou a RCV.

Em janeiro, dois jovens morreram e seis pessoas ficaram feridas, incluindo uma turista francesa, depois de uma rocha ter esmagado um transporte coletivo que circulava numa das principais estradas asfaltadas da ilha de Santo Antão.

O acidente ocorreu numa zona de veredas íngremes, características da ilha, entre Porto Novo e Janela.

Duas semanas depois, as autoridades fizeram um levantamento que apontou para a necessidade de limpar as encostas das estradas da ilha.