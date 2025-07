Falta de conectividade e regras de origem dificultam integração de Cabo Verde na Zona de Comércio Africana

O director-geral das Alfândegas afirmou hoje que a Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) é uma “oportunidade importante” para Cabo Verde, mas requer preparação técnica e soluções para desafios como a conectividade e a origem das mercadorias.

Osvaldo Rocha conversou com a imprensa à margem do lançamento oficial do projecto Zona de Comércio Livre Continental Africana, realizado hoje na cidade da Praia.

“É uma grande oportunidade para o país em poder participar neste mercado muito grande, em que há muitos desafios que justamente este projecto veio para nos apoiar e identificar esses desafios que o país tem para integrar este mercado do continente africano”, disse.

Destacou o regime preferencial de mercadorias, a formação dos serviços aduaneiros e a ausência de ligações marítimas regulares com o continente como os principais desafios.

Segundo Osvaldo Rocha, já foi constituída uma equipa nacional, integrada pelas Alfândegas e pela Direcção do Comércio, que trabalha na preparação de uma lista de mercadorias abrangidas pelo regime preferencial, cuja entrada em vigor está prevista para os próximos um/dois anos.

O director do projecto ZCLCA, Bernard Tayo, afirmou, por seu lado, que o apoio a Cabo Verde inclui a implementação do sistema SIGMAT, com versão marítima, para melhorar a ligação com o continente.

“Dessa forma, haverá uma conectividade melhorada entre Cabo Verde e o continente africano”, disse.

O projecto, financiado pelo Governo da República Federal da Alemanha e pela União Europeia, conta com o apoio da “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) e dispõe de um orçamento de cerca de dois milhões e trezentos mil escudos para fortalecer a implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana em Cabo Verde.