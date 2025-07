Governo pretende atingir 35% da penetração de energia renovável com a conclusão do projecto de expansão da Cabeólica

O primeiro-ministro disse esta quarta-feira que o novo projecto de expansão da Cabeólica, em fase de conclusão, vai trazer um grande impacto no aumento da capacidade de produção e da armazenagem de energia eólica no país.

Ulisses Correia e Silva, que falava à imprensa após a visita técnica à obra de expansão do Parque Eólico da Cabeólica, em Monte São Filipe, disse que este empreendimento permite que o país atinja 35 por cento (%) da penetração de energia renovável, incluindo a energia solar, tendo em conta que o arquipélago tinha como meta atingir uma taxa de penetração de energia renovável de 30% em 2026.

Este novo projecto de expansão da Cabeólica, tendo em vista a instalação de novas turbinas no Parque Eólico de Santiago, segundo o chefe do Governo, teve o investimento de cerca de 60 milhões de euros

Este investimento engloba também as obras que estão também a ser feitas nas ilhas de São Vicente, Sal e Boavista, para garantir maior capacidade de armazenamento.

“Isto tudo significa que estamos a atingir e ultrapassar a meta de transição energética do país que fixamos”, disse.

O chefe do Governo destacou que este investimento traz impacto “muito importante” a nível da redução da importação de combustíveis fósseis, o impacto ambiental e climático na redução de emissão de carbono.

“Produzimos electricidade através de importação, significa que vai ser menos a importação, menos divisas que vamos gastar para fora, impacto ambiental e climático na redução de emissão de carbono, que é uma das metas da nossa acção climática e ambiental”, frisou o chefe do Executivo.

Garantiu que para este “bom investimento”, todos os dados apontam que até o final do ano, esta produção estará em andamento e em exploração.

“São três novas turbinas, que vão aumentar a capacidade de produção e a capacidade de armazenagem, que é muito importante para manter os desperdícios daquilo que produzimos e podermos depois introduzir na rede sem perda de produção”, assegurou.

Esta expansão é fruto de uma parceria entre o Governo e a Cabeólica, que tem financiamento do Global Gateway, uma componente importante do Banco Europeu de Investimentos (BEI) e do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).