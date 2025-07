Nova Delegacia de Saúde da Praia poderá entrar em funcionamento entre três a cinco meses

​O ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, garantiu esta quarta-feira que o funcionamento da nova infraestrutura da Delegacia de Saúde da Praia, acoplada ao centro de diagnóstico, está previsto para três a cinco meses.

Durante o debate parlamentar com início esta quarta-feira, 09, e que marca a primeira sessão do mês de Julho, o governante avançou que o Ministério da Saúde apresentou uma nova proposta para a construção do projecto da delegacia na zona de Fazenda, acoplada ao centro de diagnóstico e remodelação do Centro de Saúde PMI.

A proposta, disse, já foi entregue e está sendo avaliada pelo Ministério das Finanças.

Caso for aceite, assegurou, as três infraestruturas poderão entrar em funcionamento no prazo de três a cinco meses, respectivamente.

Referiu, na sequência, que o processo da digitalização do centro nacional da saúde está a decorrer e que neste momento estão criadas as condições prévias com a análise de “stock” dos medicamentos, esperando que todos os ganhos da digitalização sejam utilizados devidamente pelas estruturas de saúde.

“As plataformas já estão praticamente todas criadas, estamos na fase da sua implementação. Caso consigamos alcançar isso, vamos mudar e economizar bastante nos investimentos”, perspectivou.

“Em matéria de investimentos, em termos de equipamentos necessários ao país, não há qualquer comparação, qualquer dúvida no que aconteceu e está acontecendo nos hospitais centrais, particularmente no Hospital da Praia, a criação de novos serviços, da neonatologia, nefrologia, da oncologia, e da redução do diagnóstico”, acrescentou.