Uni-CV prepara quinta edição dos "Campos de Matemática" para motivar alunos do ensino secundário

​A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) e a Fundação Calouste Gulbenkian anunciaram hoje a quinta edição dos "Campos de Matemática", destinados a motivar alunos do ensino secundário, previstos para finais do corrente mês.

Uma iniciativa, de acordo com informações disponibilizadas no site Uni-CV, que visa combater o insucesso escolar na disciplina, pelo que reunirá alunos do ensino secundário na Praia e no Mindelo para uma imersão de uma semana de actividades e o lado divertido da matemática.

A edição de 2025 arranca na Praia, de 21 a 25 de Julho, com alunos do 10.º ano das ilhas do Sotavento.

Na semana seguinte, de 28 de Julho a 01 de Agosto, Mindelo vai receber os alunos do 11.º ano do Barlavento.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o projeto foi desenhado para “mudar a percepção negativa que muitos jovens têm da disciplina”, isto é, em vez de aulas tradicionais, os "Campos" utilizam jogos, tecnologia, desafios em grupo e problemas do dia-a-dia.

“Tudo isso com a perspectiva de reduzir a ansiedade e despertar a curiosidade dos estudantes, mostrando a utilidade da matemática em áreas como as ciências, as artes e até o desporto”, lê-se no site da Uni-CV.

A aposta será também na formação dos professores do secundário que acompanham os alunos, com um módulo especializado de dez horas para introduzir ferramentas de ensino mais inovadoras nas salas de aula.

Desde a sua primeira edição, em 2021, o projeto "Campos da Matemática" já “impactou centenas de alunos e dezenas de professores” de todo o arquipélago, consolidando-se como uma parceria estratégica entre a Fundação Gulbenkian, a Uni-CV e o Ministério da Educação.